Geri dönüşlerin kralı! Trabzonspor Kayserispor deplasmanından geriden gelerek 2-1 kazandı

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi. 24. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında topla buluşan Thiam'ın ara pasını iyi değerlendiren Gavranovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
TREZEGUET GOLE ÇOK YAKLAŞTI
29'da Trezeguet'nin şutu az farkla auta gitti. 33'te Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahası dışından Bakasetas'ın vurduğu meşin yuvarlak defansa da çarparak kornere çıktı.
BAKASETAS PENALTIDAN ATTI
78. dakikada Onur Bulut'un Trezeguet'ye ceza sahası içinde yaptığı faulü VAR'da inceleyen hakem penaltı kararı verdi. Bakasetas kullandığı penaltıyı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.
SON SÖZ UMUT BOZOK'TAN
83'te Gomez'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bozok, Trabzon'u öne geçirdi: 1-2. 88'de Emrah'ın ceza sahası çaprazından vuruşunda top direğe çarptı. Trabzonspor 2-1 kazandı.
İLK YARIDA SARI 2. YARIDA PENALTI
Maçın hakemi Ümit Öztürk ilk yarıda Trezeguet'nin elinin Onur Bulut'un yüzüne gelmesi sonrası Mısırlı yıldıza sarı kart gösterdi. İkinci yarıda ise bu kez Onur'un eli Trezeguet'nin yüzünde patladı. Öztürk VAR'ın da yardımı sonrası penaltıya hükmetti.
UMUT: ZORUMA GİTTİ!
Nefeslerİ kesen maçın kader isimlerinden birisi Umut Bozok oldu. 72'de oyuna giren yıldız futbolcu 11 dakika sonra Trabzonspor'a 3 puanı getiren golü attı. Ancak Umut gol sonrası Kayseri tribünlerinden gelen bir yabancı madde sonrası yerde kaldı. Milli futbolcu, "Böyle şeylerin olmaması lazım. Çok zoruma gitti. Türküz, milli futbolcuyuz. Ceza olacak mı bilmiyorum. Çok üzücü bir olay" açıklamasını yaptı