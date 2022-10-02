Geri dönüşlerin kralı! Trabzonspor Kayserispor deplasmanından geriden gelerek 2-1 kazandı





UMUT: ZORUMA GİTTİ!

Nefeslerİ kesen maçın kader isimlerinden birisi Umut Bozok oldu. 72'de oyuna giren yıldız futbolcu 11 dakika sonra Trabzonspor'a 3 puanı getiren golü attı. Ancak Umut gol sonrası Kayseri tribünlerinden gelen bir yabancı madde sonrası yerde kaldı. Milli futbolcu, "Böyle şeylerin olmaması lazım. Çok zoruma gitti. Türküz, milli futbolcuyuz. Ceza olacak mı bilmiyorum. Çok üzücü bir olay" açıklamasını yaptı

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