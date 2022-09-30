Bakasetas'tan Bordo-Mavililer ile ilgili övgü dolu sözler: Trabzonspor beni çok değiştirdi

Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas önemli açıklamalar yaptı. Yunan medyasından Sportfm'e konuşan tecrübeli futbolcu, "Yunanistan'da oynarken birçok teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalıştım ve daha komple bir oyuncu haline gelmek için uğraştım. AEK'da ve milli takımda bir kanat oyuncusu olarak görülüyordum ancak çizgide oynadığımda tam performans veremiyordum. Trabzonspor'a geldiğimde ise tam anlamıyla 'komple' bir oyuncu oldum. Bu kulübe geldiğimden beri düşünce tarzım çok değişti" diye konuştu.