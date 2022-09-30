Bakasetas'tan Bordo-Mavililer ile ilgili övgü dolu sözler: Trabzonspor beni çok değiştirdi

Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas önemli açıklamalar yaptı. Yunan medyasından Sportfm'e konuşan tecrübeli futbolcu, "Yunanistan'da oynarken birçok teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalıştım ve daha komple bir oyuncu haline gelmek için uğraştım. AEK'da ve milli takımda bir kanat oyuncusu olarak görülüyordum ancak çizgide oynadığımda tam performans veremiyordum. Trabzonspor'a geldiğimde ise tam anlamıyla 'komple' bir oyuncu oldum. Bu kulübe geldiğimden beri düşünce tarzım çok değişti" diye konuştu.
Yıldız 10 numara, "Trabzonspor'da sorumluluk almak beni oyun karakterim açısından önemli çünkü takımın arkamda olduğunu bilmek bana özgüven sağlıyor. Mental olarak, milli takım kaptanı olduğumda kendimi 'tamamlanmış' hissettim. Kariyerimin en büyük adımıydı ancak hala takım için faydalı bir oyuncu olduğumu göstermek için uğraşıyorum. Kaptanlık, benim düşünce tarzımı çok etkiledi. Uluslar Ligi'nde Türkiye ile eşleşme ihtimalini düşünmedim ve düşünmek istemiyorum. Gerçekleşirse çok özel bir maç olur" dedi.
FAZLA KOŞAN DİNLENECEK
Abdullah Avcı, aldığı karar doğrultusunda antrenmanda belirlenen koşu mesafelerine ulaşan oyuncuları dinlendirecek. Önümüzdeki 45 gün içerisinde 10 maça çıkacak olan bordo-mavili takımda bu yoğun maç temposunun yeni sakatlıklara sebebiyet vermemesi adına uygulanacak bu program dahilinde, oyuncuların antrenmandaki koşu mesafeleri sürekli olarak takip edilecek.