Ayrılık kapıya dayandı! sezon başında büyük ümitlerle gelen Seferovic ocak ayında veda edebilir





İLK 3 HAFTA ADETA TEL TEL DÖKÜLDÜ

Çok etkisiz bir futbol sergiledi Antalyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçları sonrası formayı Bafetimbi Gomis'e kaptıran Seferovic, Mauro Icardi'nin de transferiyle bir anda kendisini takımın 3. forveti olarak buldu. Son 3 haftada sadece 28 dakika görev yapabilen tecrübeli yıldızın bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve ocak ayında takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor. Seferovic'in menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve gelinen son durumu masaya yatıracağı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuya Körfez ülkelerinden oldukça ciddi teklifler var.