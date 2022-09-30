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    Ayrılık kapıya dayandı! sezon başında büyük ümitlerle gelen Seferovic ocak ayında veda edebilir

    Gomis’in yüksek formu ve Icardi’nin gelişi sonrası 3. forvet durumuna düşen Seferovic’in ocak ayında takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor. Tecrübeli yıldıza Körfez ülkelerinden ciddi talipler olduğu da ifade ediliyor.

    Ayrılık kapıya dayandı!
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    Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti.



    İLK 3 HAFTA ADETA TEL TEL DÖKÜLDÜ
    Çok etkisiz bir futbol sergiledi Antalyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçları sonrası formayı Bafetimbi Gomis'e kaptıran Seferovic, Mauro Icardi'nin de transferiyle bir anda kendisini takımın 3. forveti olarak buldu. Son 3 haftada sadece 28 dakika görev yapabilen tecrübeli yıldızın bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve ocak ayında takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor. Seferovic'in menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve gelinen son durumu masaya yatıracağı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuya Körfez ülkelerinden oldukça ciddi teklifler var.



    OPSİYON DEVREYE GİREBİLİR
    Haris Seferovic'in ocak ayına kadar durumun değişmemesi durumunda ayrılığı çok ciddi şekilde masaya getireceği öğrenildi. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un Haris Seferovic'in takımdan gitmesini memnuniyetle karşılayacağı da belirlendi. İsviçreli forvet eğer bu sezon 15 maçta oynarsa 2.5 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecek.

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