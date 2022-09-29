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    • Spor
    • 29.09.2022 17:29
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    • 29.09.2022 19:04
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    ZTK'da ev sahibinden muhteşem geri dönüş! Menemenspor - Bigaspor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

    Son dakika haberi! Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı yaşanıyor. 17.00'de başlayan karşılaşmada Menemenspor sahasında Bigaspor'u konuk etti. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 geriye düşse de 3-2 kazandı ve adını 3. tura yazdırdı.

    takvim.com.tr
    ZTK’da ev sahibinden muhteşem geri dönüş!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları oynanıyor.

    Saat 17.00'de başlayan mücadelede Menemenspor sahasında Bigaspor ile karşı karşıya geldi.

    Menemen İlçe Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 geriye düşse de 3-1 kazandı ve adını 3. tura yazdırdı.

    Menemenspor'a galibiyeti getiren golleri Mertcan Açıkgöz (2) ve Ekrem Kayılıbal kaydetti.

    Bigaspor'un gollerini ise Burak Mete ve Fatih Deniz'den geldi.

    GOL | Menemen FK 0-1 Bigaspor

    GOL | Menemen FK 1-1 Bigaspor

    GOL | Menemen FK 2-1 Bigaspor

    GOL | Menemen FK 3-1 Bigaspor

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    Haberler Spor ZTK'da ev sahibinden muhteşem geri dönüş! Menemenspor - Bigaspor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)
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