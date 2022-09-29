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    • Spor
    • 29.09.2022 16:56
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    • 29.09.2022 16:57
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    Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı CANLI İZLE! Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda? İşte kadrosu...

    Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu akşam FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtları ve A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU...

    Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman?

    Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki temsilcimiz Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bu akşam Hırvatistan ile mücadele edecek. B Grubu'ndaki 4'üncü maçını oynayacak Voleybol Takımımızın kadrosu belli oldu. Peki Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

    TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile Hırvatistan arasındaki B Grubu 4'üncü maçı, bugün (29 Eylül Perşembe günü) saat 18:30'da başlayacak.

    TÜRKİYE- HURVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye Hırvatistan maçı, TRT Spor kanalında ekrana gelecek. Aynı zamanda TRT Spor kanalının resmi internet sitesinde de maç yayını yapılacak.

        A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

        Simge Aköz (Libero)

        Cansu Özbay (Pasör)

        Saliha Şahin (Smaçör)

        Hande Baladın (Smaçör)

        Meliha İsmailoğlu (Smaçör)

        Elif Şahin (Pasör)

        Meryem Boz (Pasör Çaprazı)

        Eda Erdem (Orta Oyuncu)

        Ayçin Akyol (Orta Oyuncu)

        Derya Cebecioğlu (Smaçör)

        Zehra Güneş (Orta Oyuncu)

        Aylin Acar (Libero)

        İlkin Aydın (Smaçör)

        Ebrar Karakurt (Pasör Çaprazı)
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