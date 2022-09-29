Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı CANLI İZLE! Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda? İşte kadrosu...

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki temsilcimiz Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bu akşam Hırvatistan ile mücadele edecek. B Grubu'ndaki 4'üncü maçını oynayacak Voleybol Takımımızın kadrosu belli oldu. Peki Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...