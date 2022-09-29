İşte Süper Lig'in gol makineleri! Zirvede Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca var

Süper Lig'de en golcü oyuncular listesinin tepesinde dikkat çekici isimler yer alıyor. Ligde en golcü faal futbolcular listesinin ilk 10'unda 6 yerli futbolcu bulunuyor. Listenin en tepesindeki isim ise bir golcü değil... Trabzonspor'un Boşnak sağ kanat oyuncusu, şu anda ligin en fazla gol atan ismi konumunda...
Hatayspor ile oynanan maçta kolundan sakatlanan ve henüz yeşil sahalara dönemeyen Edin Visca, 327 maçta attığı 90 golle listenin en üst basamağında yer alıyor.
*Edin Visca'nın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın
İkinci sırada ise Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun var. Tecrübeli golcü 214 karşılaşmada 83 gole imza attı.
Futbol kariyerini Kayserispor'da sürdüren Mustafa Pektemek ise 300 maçta attığı 68 golle kendisine 3. sırada yer buldu. Konyaspor'un yıldız golcüsü Muhammet Demir ise 260 maçta attığı 67 golle dördüncü basamakta yer alıyor.