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    • Spor
    • 29.09.2022 12:21
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    • 29.09.2022 12:21
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    İşte Süper Lig'in gol makineleri! Zirvede Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca var

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de en golcü oyuncular isimler listesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ligde en golcü faal futbolcular listesinin ilk 10'unda 6 isim yerli olurken, zirvede ise Trabzonspor forması giyen Edin Visca yer aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Zirvede Fırtına’nın yıldızı var! Süper Lig’in gol makineleri

    Süper Lig'de en golcü oyuncular listesinin tepesinde dikkat çekici isimler yer alıyor. Ligde en golcü faal futbolcular listesinin ilk 10'unda 6 yerli futbolcu bulunuyor. Listenin en tepesindeki isim ise bir golcü değil... Trabzonspor'un Boşnak sağ kanat oyuncusu, şu anda ligin en fazla gol atan ismi konumunda...

    Hatayspor ile oynanan maçta kolundan sakatlanan ve henüz yeşil sahalara dönemeyen Edin Visca, 327 maçta attığı 90 golle listenin en üst basamağında yer alıyor.

    *Edin Visca'nın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

    İkinci sırada ise Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun var. Tecrübeli golcü 214 karşılaşmada 83 gole imza attı.

    Futbol kariyerini Kayserispor'da sürdüren Mustafa Pektemek ise 300 maçta attığı 68 golle kendisine 3. sırada yer buldu. Konyaspor'un yıldız golcüsü Muhammet Demir ise 260 maçta attığı 67 golle dördüncü basamakta yer alıyor.

        Kayserispor'un bir başka tecrübeli yıldızı İlhan Parlak ise 376 mücadelede 65 kez fileleri sarsarak 5. sıraya yerleşti. İlk 10'da dikkat çeken isimlerden bir diğeri de Serdar Gürler... Sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen 239 maçta 50 gol atarak 8. sırada kendisine yer buldu. Bir başka orta saha oyuncusu Emre Akbaba ise 173 maçta 41 golle 10. basamağa yerleşti.

        Bu sezona baktığımızda ise Fenerbahçe'nin yıldızı zirvede yer alıyor. 7. haftası geride kalan Süper Lig'de Gol Krallığı yarışında Ekvadorlu yıldız, Enner Valencia ilk sırada... Tecrübeli oyuncu 7 golle zirvede yer alırken onu Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright takip ediyor. Yıldız golcünün 5 golü bulunuyor. Galatasaray'ın Fransız yıldız Gomis, Beşiktaşlı N'Koudou, Muleka, Figueiredo ve Belhanda'ın 4 gol var.

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