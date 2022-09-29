İşte Süper Lig'in gol makineleri! Zirvede Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca var

Kayserispor'un bir başka tecrübeli yıldızı İlhan Parlak ise 376 mücadelede 65 kez fileleri sarsarak 5. sıraya yerleşti. İlk 10'da dikkat çeken isimlerden bir diğeri de Serdar Gürler... Sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen 239 maçta 50 gol atarak 8. sırada kendisine yer buldu. Bir başka orta saha oyuncusu Emre Akbaba ise 173 maçta 41 golle 10. basamağa yerleşti.