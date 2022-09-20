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    A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan İsmail Yüksek duygularını anlattı

    A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, “Öğrendiğimde yemek yiyordum. Heyecandan titremeye başladım” dedi.

    Telefon gelince titredim

    Takım'a seçilen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. "Haberi aldığı ilk andaki duyguları sorulan 24 yaşındaki futbolcu, "A Milli Takım'a seçildiğimi öğrendiğim zaman yemek yiyordum. Yemek masasında titremeye başladım. Hatta Altay Bayındır da yanımdaydı. Her zaman hayallerimin peşinde koşan bir futbolcuyum. Şu anda da hayallerimi yaşıyorum. Benden beklenileni biliyorum. Beklentilere oynadığım oyunla cevap vermek istiyorum."diye konuştu.



    HAYALLERİM GERÇEK OLDU...
    İsmail Yüksek, "Bana duyulan güvenin karşılığını en iyi şekilde sahada performansımla göstermek istiyorum. En büyük hayalim Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını giymekti. Sonunda bu hayalimi gerçekleştirdim. Sıradaki hayalim de bu forma altında kalıcı olmak." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan İsmail Yüksek duygularını anlattı
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