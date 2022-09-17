



AVCI VE YUSUF'A 25 MİLYON

Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Başarılı hoca bu yıl 25 milyon lira kazanacak. Bordo-Mavililer'de kaptan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi ise 5 yıl uzatıldı. Milli Takım'ın ve Trabzonspor'un yıldız oyuncusu yıllık 20 milyon lira alacak. Serkan Asan, Taha Tepe ve Djaniny'nin de sözleşmeleri uzatıldı. Sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan Djaniny 1.6 milyon Euro kazanacak. 1 yıllığına kiralanan Yusuf Yazıcı'nın kulübü Lille'e 500 bin Euro verildiği açıklandı. Yıldız futbolcu 25 milyon lira alacak. 3 yıllığına anlaşılan Umuz Bozok'un kulübü Lorient'e 3 taksit halinde 2 milyon Euro ödenecek. Bu yıl 26 milyon lira kazanacak olan tecrübeli golcü, bir sonraki sezon 31.5 milyon, son senesinde ise 36.75 milyon lira ücret alacak.