UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı mağlup eden Trabzonspor'da moraller yerine geldi. Fırtına'da hem oynanan futbol hem de galibiyet teknik heyeti de memnun etti. Teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından oyuncularına bir değerlendirme konuşması yaparak, "Bugün gerçekten hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Bu sonuç bizim adına yeni bir başlangıç olacak. İşte bu bizim gerçek oyunumuzdu. Bu kimliğimizi daha iyi seviyeye taşıyacağız ancak önce hafta sonundaki lig maçımızı kazanıp, milli araya oldukça keyifli girmeliyiz" dedi.
SIOPIS-HAMSIK İKİLİSİ İLE DEVAM
Öte yandan Trabzonspor'un Kızılyıldız maçındaki orta saha ikilisi Siopis ve Marek Hamsik'in performansı teknik ekibi ve taraftarları memnun ederken, bu ikilinin ilerleyen haftalarda da birlikte oynamaya devam etmesi bekleniyor. Ligin geride kalan haftalarında çok fazla birlikte oynama şansı bulamayan bu ikilinin geçtiğimiz sezondan itibaren oluşan birlikte oynama alışkanlıklarını iyi kullanmak isteyen Abdullah Avcı'nın, bu oyuncuların önünde değerlendirdiği Bakasetas'ın verimliliğinden de fazlasıyla memnun olduğu öğrenildi.
AVCI VE YUSUF'A 25 MİLYON
Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Başarılı hoca bu yıl 25 milyon lira kazanacak. Bordo-Mavililer'de kaptan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi ise 5 yıl uzatıldı. Milli Takım'ın ve Trabzonspor'un yıldız oyuncusu yıllık 20 milyon lira alacak. Serkan Asan, Taha Tepe ve Djaniny'nin de sözleşmeleri uzatıldı. Sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan Djaniny 1.6 milyon Euro kazanacak. 1 yıllığına kiralanan Yusuf Yazıcı'nın kulübü Lille'e 500 bin Euro verildiği açıklandı. Yıldız futbolcu 25 milyon lira alacak. 3 yıllığına anlaşılan Umuz Bozok'un kulübü Lorient'e 3 taksit halinde 2 milyon Euro ödenecek. Bu yıl 26 milyon lira kazanacak olan tecrübeli golcü, bir sonraki sezon 31.5 milyon, son senesinde ise 36.75 milyon lira ücret alacak.