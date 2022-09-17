Galatasaray, lider Konyaspor önünde kazandı!. 58 hafta sonra zirveye çıktı

Ve Cimbom zirvede... Sarı- Kırmızılılar haftaya lider giren, yenilgisiz ve gol yemeyen Konyaspor'u Nef Stadı'nda 2-1 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıktı. Henüz ilk dakikada Sacha Boey, son çizgiye çok iyi indi. Rakibinden topu söken Fransız sağ bekin pasında Sergio Oliveira skoru 1-0 yaptı.
ÇEKİCİ'DEN MÜKEMMEL GOL
6. dakikada Çekici'nin şutunu Muslera topu tek eliyle önledi. 15. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Çekici'nin yaklaşık 25 metreden mükemmel şutunda top ağlarla buluştu: 1-1. Konyaspor direkleri dövdü!
23. dakikada Hadziahmetovic'in şutu Nelsson'a da çarpıp direkten döndü. 27. dakikada bu kez Çekici'nin şutu üst direkten geri geldi. 44. dakikada Soner'in şutunu Muslera çok iyi kurtardı.