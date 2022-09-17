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    Galatasaray, lider Konyaspor önünde kazandı!. 58 hafta sonra zirveye çıktı

    Cimbom 1. dakikada Oliveira ile öne geçse de Çekici’nin golüne engel olamadı. Ardından Konya’nın 2 şutu direkte patladı. 2. yarı müthiş bir baskı kuran Galatasara y 82'de Calvo'nun (k.k) golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Skoru koruyarak da galibiyete uzandı.

    Aslanlar gibi zirvede

    Ve Cimbom zirvede... Sarı- Kırmızılılar haftaya lider giren, yenilgisiz ve gol yemeyen Konyaspor'u Nef Stadı'nda 2-1 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıktı. Henüz ilk dakikada Sacha Boey, son çizgiye çok iyi indi. Rakibinden topu söken Fransız sağ bekin pasında Sergio Oliveira skoru 1-0 yaptı.



    ÇEKİCİ'DEN MÜKEMMEL GOL
    6. dakikada Çekici'nin şutunu Muslera topu tek eliyle önledi. 15. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Çekici'nin yaklaşık 25 metreden mükemmel şutunda top ağlarla buluştu: 1-1. Konyaspor direkleri dövdü!
    23. dakikada Hadziahmetovic'in şutu Nelsson'a da çarpıp direkten döndü. 27. dakikada bu kez Çekici'nin şutu üst direkten geri geldi. 44. dakikada Soner'in şutunu Muslera çok iyi kurtardı.



    SEHİC 89'DA KIRMIZI GÖRDÜ
    67'de Aanholt'un şutunu Sehic kurtardı. 4 dakikada sonra Sehic bu kez Oliveira'ya gol izni vermedi. 82'de Calvo topu kendi ağlarına yolladı: 2-1. 89'da Sehic 2. sarı karttan atıldı. Maç 2-1 sona erdi.



        MAURO ICARDI SAHNEYE ÇIKTI
        PSG'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen Mauro Icardi dün sahneye çıktı. Arjantinli yıldız 62'de Gomis'in yerine oyuna girdi. Icardi sahada kaldığı süre boyunca fazla etkili olamadı. Sadece 2 kez topa dokunabilen ve 1 isabetli şut çeken Icardi buna karşın Calvo'nun kendi kalesine attığı golde önemli rol oynadı. Yıldız futbolcu fiziki olarak hazır gözükmedi. Maç sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Icardi, "Bu muhteşem taraftarın karşısına çıktığım için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.



        TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Zaman zaman çok kolay paslarla geçildik. Maçın geneline baktığımızda, tabii ki 3 puan çok önemliydi. Gol yememiş bir takıma iki gol attık, liderliğe yükseldik. Bunlar önemliydi. Geçen hafta hem oyun hem de skor beni daha çok mutlu etmişti. Oyundan, geçen haftaki kadar memnun değilim. Bir sürü istatistikte üstün olsak da daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Sonuç olarak kazanıp taraftarımızı mutlu ettik" ifadelerini kullandı. Okan hoca, "Şampiyonluk yarışı içinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Bir heyecan var. Hedefimiz şampiyonluk" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü olmasının, oğlu Ali Yiğit'in hayali olduğunu da söyleyen Okan Buruk "Oğlum Ali Yiğit'in hayali, Galatasaray teknik direktörü olmamdı. Onun hayalini yaşıyoruz. Mutluluğunu gözlerinden görebiliyorum. Benim için çok duygusal. Seyircinin ona desteği... Zor bir dönemden geçtik, onun mutluluğunu görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.


        BAŞKAN STADA nYÜRÜYEREK GİTTİ
        Düne kadar kalesinde gol görmeyen Konyaspor'un bu istatistiği henüz ilk dakikada sona erdi. Ancak ardından çok iyi bir reaksiyon gösteren konuk ekip önce 1-1'i yakaladı. Ardından da Konya'nın iki şutu direkten döndü. Muslera da iki önemli pozisyonda gole izin vermedi. Galatasaray tribünleri 45 dakika boyunca adeta korku filmi yaşadı. Ancak ikinci yarıda iyi futbol ve 3 puan geldi.



            AANHOLT OUT, DUBOİS İN
            Galatasaray'ın Fransız yıldızı Leo Dubois, Konyaspor maçının ikinci yarısında Aanholt'un oyuna girdi. Tecrübeli oyuncu savunmanın solunda görev yaptı. İkinci golde ortayı yapan isim de Leo Dubois oldu.



            52 BİN KİŞİLİK ORKESTRA!
            G.Saray taraftarları, Konya maçına büyük ilgi gösterdi. Nef Stadı'nın tamamına yakınını dolduran Sarı-Kırmızılılar takımlarına büyük destek verdi. G.Saray taraftarları bu sezonki maçlara büyük önem veriyor.



            ORTALIK KARIŞTI KONYASPOR KALECİSİZ KALDI
            Çok yüksek tempoda geçen maçın son dakikalarında ortalık karıştı. Sehic ve Icardi arasında yaşanan gerilim tüm futbolculara sıçradı. Olayların yatışmasının ardından hakem Abdülkadir Bitigen, Muslera ve Icardi'nin yanı sıra Sehic'e sarı çıkardı. Daha öhce sarı kartı olan Boşnak kaleci atıldı. Son bölümde kalede stoper Adil görev yaptı.



                BURUK'TAN TARTIŞILAN EMİN KARARI
                Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Kasımpaşa önünde 3-2 kazanan 11'i bozmadı. Tecrübeli hoca cezası bitmesine rağmen Abdülkerim Bardakçı'yı yedek kulübesinde oturturken yine Emin Bayram'a forma verdi. Ancak genç stoper yaptığı bireysel hatalarla gecenin kötü isimlerinden biri oldu. Buruk da yaptığı tercih nedeniyle taraftarın eleştirisini aldı.



                İLK YARIDA KORKU FİLMİ YAŞANDI!
                Düne kadar kalesinde gol görmeyen Konyaspor'un bu istatistiği henüz ilk dakikada sona erdi. Ancak ardından çok iyi bir reaksiyon gösteren konuk ekip önce 1-1'i yakaladı. Ardından da Konya'nın iki şutu direkten döndü. Muslera da iki önemli pozisyonda gole izin vermedi. Galatasaray tribünleri 45 dakika boyunca adeta korku filmi yaşadı. Ancak ikinci yarıda iyi futbol ve 3 puan geldi.

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                Haberler Spor Galatasaray, lider Konyaspor önünde kazandı!. 58 hafta sonra zirveye çıktı
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