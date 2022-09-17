Galatasaray, lider Konyaspor önünde kazandı!. 58 hafta sonra zirveye çıktı





TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Zaman zaman çok kolay paslarla geçildik. Maçın geneline baktığımızda, tabii ki 3 puan çok önemliydi. Gol yememiş bir takıma iki gol attık, liderliğe yükseldik. Bunlar önemliydi. Geçen hafta hem oyun hem de skor beni daha çok mutlu etmişti. Oyundan, geçen haftaki kadar memnun değilim. Bir sürü istatistikte üstün olsak da daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Sonuç olarak kazanıp taraftarımızı mutlu ettik" ifadelerini kullandı. Okan hoca, "Şampiyonluk yarışı içinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Bir heyecan var. Hedefimiz şampiyonluk" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü olmasının, oğlu Ali Yiğit'in hayali olduğunu da söyleyen Okan Buruk "Oğlum Ali Yiğit'in hayali, Galatasaray teknik direktörü olmamdı. Onun hayalini yaşıyoruz. Mutluluğunu gözlerinden görebiliyorum. Benim için çok duygusal. Seyircinin ona desteği... Zor bir dönemden geçtik, onun mutluluğunu görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.