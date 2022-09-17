Beşiktaş’ın hocası Ismael’in hamleleri tartışma konusu oldu

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in oyuna müdahaleleri çok tartışılıyor. Fransız teknik direktör, başarılı sonuçlar alsa da maça başlayan 11'i ve sonrasındaki hamleler arasındaki farklar adeta gece ile gündüz gibi... Kartal, Ismael oyuna müdahale etmeden 10 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Siyah-Beyazlılar, Valerien Ismael oyuna hamle yaptıktan sonra ise 4 gol atıp 5 gol yedi... Örneğin Alanyaspor'a karşı 3-1 önde olan Beşiktaş, yapılan değişiklikler sonrası karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Maç 3-3 bitti. Son oynanan Başakşehir maçında da benzer bir senaryo yaşandı.