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    • Spor
    • 15.09.2022 15:56
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    • 15.09.2022 18:41
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    Çatalcaspor Edirnespor engelini 4 golle aştı! İşte goller ve daha fazlası

    Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Çatalcaspor ile Edirnespor karşı karşıya geldi. Çatalca İzzettin Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Çatalcaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tura yükseldi.

    takvim.com.tr
    Çatalcaspor evinde mutlu!

    Ziraat Türkiye Kupası 1 Tur maçları bugün oynanan karşılaşmalarla son buldu.

    1. Tur son maçında Çatalcaspor sahasında Edirnespor ile karşı karşıya geldi.

    Çatalca İzzettin Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Çatalcaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Doğancan Aynacı, 28. dakikada Reha Kurt, 85. dakikada Selahattin Seyhun ve 90+1. dakikada Buğrahan kaydetti.

    Edirnespor'un tek sayısı ise 54. dakikada Sergen Yakupçebioğlu'dan geldi.

    Bu sonuçla Çatalcaspor adını 2. Tura yazdırdı.

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    Haberler Spor Çatalcaspor Edirnespor engelini 4 golle aştı! İşte goller ve daha fazlası
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