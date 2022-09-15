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    Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu: Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum

    Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı rakibini 6-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Yasemin Adar Yiğit maçın ardından yaptığı açıklamada, “2017’den sonra 2. kez dünya şampiyonu oldum. Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum.” diye konuştu.

    Yasemin Adar dünya şampiyonu

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı rakibi Samar Hamza'yı 6-0 yenerek altın madalya kazandı.



    Daha önce 2017'de Paris'te yapılan şampiyonada da altın madalya kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.



    Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Budapeşte'de de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.



    Tokyo Olimpiyatları'nda da üçüncü olan milli güreşçi, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.



        Dünya şampiyonu olan tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin, ikinci turda Yerkebayeva'yı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Kagami'yi 4-2, yarı finalde de Valdez'i 4-3 yenmişti.



        Yasemin Adar Yiğit maçın ardından yaptığı açıklamada, "2017'den sonra 2. kez dünya şampiyonu oldum. Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum." diye konuştu.

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        Haberler Spor Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu: Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum
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