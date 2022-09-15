Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu: Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı rakibi Samar Hamza'yı 6-0 yenerek altın madalya kazandı.
Daha önce 2017'de Paris'te yapılan şampiyonada da altın madalya kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.
Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Budapeşte'de de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Tokyo Olimpiyatları'nda da üçüncü olan milli güreşçi, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.