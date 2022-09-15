Gözü Sacha Boey’de! Genç yıldızın Kamerun’u geri çevirme sebebini Takvim açıklıyor

Sacha Boey çok uzun yıllar konuşulacak bir başarı hikayesinin altına imzasını atıyor.
Sezon başında tamamen gözden çıkarılan ve kendisine takım bulması istenen genç yıldız, Avusturya kampına götürülmemiş ve teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla rezerv takımla beraber idmanlara başlamıştı.
EN İYİ SAĞ BEK OLDU
Ancak yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası sürpriz bir şekilde takıma dönen Boey her maç yükselen bir performans ortaya koydu.
Şu anda ligin en iyi sağ beki durumuna gelen ve taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldızla ilgili flaş bir gelişme daha yaşanıyor.