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    Gözü Sacha Boey’de! Genç yıldızın Kamerun’u geri çevirme sebebini Takvim açıklıyor

    Genç sağ bekin, Fransa Teknik Direktörü Deschamps tarafından takibe alındığı ve bu nedenle Kamerun ile Dünya Kupası’nda oynama teklifini geri çevirdiği belirtiliyor.

    Gözü Sacha Boey’de

    Sacha Boey çok uzun yıllar konuşulacak bir başarı hikayesinin altına imzasını atıyor.



    Sezon başında tamamen gözden çıkarılan ve kendisine takım bulması istenen genç yıldız, Avusturya kampına götürülmemiş ve teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla rezerv takımla beraber idmanlara başlamıştı.



    EN İYİ SAĞ BEK OLDU
    Ancak yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası sürpriz bir şekilde takıma dönen Boey her maç yükselen bir performans ortaya koydu.



    Şu anda ligin en iyi sağ beki durumuna gelen ve taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldızla ilgili flaş bir gelişme daha yaşanıyor.



        Geçtiğimiz sezon milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanmaya karar veren Boey, önünde Dünya Kupası'nda oynama fırsatı olmasına rağmen herkesi şaşırtan bir karar verdi.



        22 yaşındaki futbolcu, Kamerun adına oynamaktan vazgeçti.



        Bu flaş kararın arkasında yatan nedeni takvim.com.tr ortaya çıkardı.



            Alınan bilgilere göre Fransa Milli Takımı'nın yetkilileri Sacha Boey'u telefonla aradı.



            GENİŞ HAVUZDA!
            Yapılan görüşmede Boey'a, teknik direktör Didier Deschapms'ın performansını takip ettiği iletildi.



            Bu önemli gelişme sonrası da Fransız futbolcunun Kamerun'un teklifini geri çevirdiği öğrenildi.
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                Haberler Spor Gözü Sacha Boey’de! Genç yıldızın Kamerun’u geri çevirme sebebini Takvim açıklıyor
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