Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! Bankalar Birliği, transfer, Erden Timur

Dursun Özbek, "Galatasaray Adası konusunda kulübe hiçbir yük bindirmeden yönetim kurulu olarak giderleri karşıladık. Özellikle ikinci başkanımız Metin Öztürk'e teşekkür ediyorum. Adanın sağındaki ve solundaki parsellerin üst kullanım haklarını 30 yıllığına Milli Emlak'tan aldık. Elimizdeki mevcut tapudan hiçbir farkı yok. Proje uygulaması için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Mali bir bağımsızlık ihtiyacı içerisinde olduklarını belirten Özbek, "Galatasaray, kuruluşundan beri hürriyetine düşkün bir topluluktur. Bunu zedeleyecek hiçbir şeyi kabul edemeyiz. Onun için de mali bağımsızlığımızı elimize almamız lazım." diye konuştu.