Beşiktaş'ın eski yıldızı Pazar'a düştü! Kendi etti kendi buldu

Beşiktaş'a transfer olduğundan beri bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Sırp yıldız, ülkesinin takımlarından Novi Pazar ile antrenmanlara çıkıyor. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamadı.
KARİYERİ GERİYE GİTTİ
Siyah-beyazlıların 2019 yılında İtalyan Ligi ekiplerinden Torino'dan 7.7 milyon Euro bedelle transfer ettiği Adem Ljaic, sürekli geriye gitti. Özel hayatıyla gündemden hiç düşmedi ve kendini bir türlü saha içine veremedi.
Slobodna'nın haberine göre Adem Ljajic, Sırbistan Ligi ekiplerinden Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başladı. İtalya Ligi'nde Fiorentina, Roma ve Inter gibi takımların da formasını giyen Ljajic'in değeri de hızla düşüşe geçti.