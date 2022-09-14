Beşiktaş'ın eski yıldızı Pazar'a düştü! Kendi etti kendi buldu

Adem Ljajic, Beşiktaş'tan toplamda 12 milyon Euro kazanç sağlarken, Torino'ya da toplamda 7 milyon 750 bin Euro ödeme yapıldı. Bu futbolcunun, Beşiktaş'a toplam maliyeti 19 milyon 750 bin Euro oldu.

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