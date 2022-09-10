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    • Spor
    • 10.09.2022 20:01
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    • 10.09.2022 20:03
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    CANLI | Fatih Karagümrük - Giresunspor

    Süper Lig'de Karagümrük sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Karagümrük - Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Fatih Karagümrük - Giresunspor
    Süper Lig'de Karagümrük sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Karagümrük - Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

    FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LER

    Fatih Karagümrük: Viviano, Dresevic, Salih Dursun, Caner Erkin, Baniya, Jimmy Durmaz, Shukurov, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne

    Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

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