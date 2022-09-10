CANLI | Fatih Karagümrük - Giresunspor

Süper Lig'de Karagümrük sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Karagümrük - Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Dresevic, Salih Dursun, Caner Erkin, Baniya, Jimmy Durmaz, Shukurov, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic