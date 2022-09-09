Trabzon’dan imza şov!

Trabzonspor'da bir sezonluk sözleşmesi kalan Teknik Direktör Abdullah Avcı ile 2 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Fırtına, kaptan Uğurcan Çakır ile yeniden anlaştı. 26 yaşındaki milli kalecinin 2024 yılında sona erecek sözlemesi yenilendi. 5 yıllık imza atıldı ve kontratı 2027'ye kadar uzatıldı. Oyuncunun 9 milyon lira olan yıllık ücreti 25 milyon ve bonuslar seviyesine çekildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Djaniny ile 2 yıl daha anlaşmaya varıldı. Genç kaleciler Taha Tepe ve Kağan Moradoğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme yapıldı.
FODE KOITA KASIMPAŞA'DA
Trabzonspor ile Kasımpaşa, Fode Koita'nın 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Tecrübeli golcü Bordo-Mavililer'e transfer olduğundan beri ortaya koyduğu performansla eleştiri konusu oldu. Norveçli orta saha Trondsen ise takımda kaldı.
FODE KOITA KASIMPAŞA'DA
Trabzonspor ile Kasımpaşa, Fode Koita'nın 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Tecrübeli golcü Bordo-Mavililer'e transfer olduğundan beri ortaya koyduğu performansla eleştiri konusu oldu. Norveçli orta saha Trondsen ise takımda kaldı.