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    Trabzon’dan imza şov!

    Abdullah Avcı ile 2 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Uğurcan’ın sözleşmesi 2027’ye kadar uzatıldı

    Trabzon’dan imza şov!
    Trabzonspor'da bir sezonluk sözleşmesi kalan Teknik Direktör Abdullah Avcı ile 2 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Fırtına, kaptan Uğurcan Çakır ile yeniden anlaştı. 26 yaşındaki milli kalecinin 2024 yılında sona erecek sözlemesi yenilendi. 5 yıllık imza atıldı ve kontratı 2027'ye kadar uzatıldı. Oyuncunun 9 milyon lira olan yıllık ücreti 25 milyon ve bonuslar seviyesine çekildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Djaniny ile 2 yıl daha anlaşmaya varıldı. Genç kaleciler Taha Tepe ve Kağan Moradoğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme yapıldı.

    FODE KOITA KASIMPAŞA'DA
    Trabzonspor ile Kasımpaşa, Fode Koita'nın 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Tecrübeli golcü Bordo-Mavililer'e transfer olduğundan beri ortaya koyduğu performansla eleştiri konusu oldu. Norveçli orta saha Trondsen ise takımda kaldı.
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    Haberler Spor Trabzon’dan imza şov!
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