Tatlı mesaj! Türkiye Basketbol Federasyonu Gürcistan'ı eleyen Karadağ’ın soyunma odasına baklava yolladı

TÜM dünya 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na odaklandı. Basketbol milli takımımız da en iddialı takımlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde de Tiflis'te Gürcistan takımıyla maça çıktı. Ancak rakip oyuncular sportmence davranmadı. Hem sahada hem de soyunma odasında oyuncularımıza saldırdı. Hakaretler yağdırdı. İşte basketbolcularımızı hedef alan Gürcüler, Karadağ karşısında dağıldı.
KARADAĞ ELEDİ
A GRUBU'NDA Karadağ, ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'ı soyunma odasına bir tepsi baklava yollayarak kutladı. Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" ifadesi kullanıldı.
Karadağ, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun gönderdiği bir tepsi baklavaya teşekkür etti.
TÜRKİYE'NİN JESTİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI:
VEEEE 3 point basket :))
HEM kutlama hem de helvası niyetine kabul edin.
KAPAK olmuş. Buradan açınız.
BIR gece ansızın batuma gelebiliriz.
SÜPER kapak oldu.
KARADAĞ ELEDİ
A GRUBU'NDA Karadağ, ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'ı soyunma odasına bir tepsi baklava yollayarak kutladı. Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" ifadesi kullanıldı.
Karadağ, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun gönderdiği bir tepsi baklavaya teşekkür etti.
TÜRKİYE'NİN JESTİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI:
VEEEE 3 point basket :))
HEM kutlama hem de helvası niyetine kabul edin.
KAPAK olmuş. Buradan açınız.
BIR gece ansızın batuma gelebiliriz.
SÜPER kapak oldu.