Süper Lig transferde 9. FIFA'da 42. sırada!

Süper Lig yine nefes nefese bir transfer dönemini geride bıraktı. Geleniyle, gideniyle, son dakika hamleleriyle uzun süre konuşulacak bir transfer periyodu yaşandı. Özellikle geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptıran İstanbul'un 3 büyük kulübü transferde son derece agresif bir tutum sergiledi.
İNGİLİZ KULÜPLERİ RAKİPLERİNİ SOLLADI
Avrupa'nın çok büyük bir kısmında yaz dönemi transfer penceresi kapanırken, zirvede her zaman olduğu gibi Premier Lig yer aldı. İngiliz kulüpleri 2 milyar 250 milyon Euro'luk transfer harcaması ile tüm rakiplerini sollamayı başardı.
İŞTE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADAKİLER
İkinci sırada 749 milyon Euro ile Serie A, üçüncü sırada 560 milyon Euro ile Ligue 1 yer aldı. La Liga'da bu sezon 506 milyon Euro, Bundesliga'da ise 485 milyon Euro'luk transfer harcaması yapıldı.