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    • Spor
    • 09.09.2022 15:28
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    • 09.09.2022 16:04
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    Süper Lig transferde 9. FIFA'da 42. sırada!

    Yaz transfer döneminde etkin bir rol alan Süper Lig kulüpleri, birbirinden ünlü ve yetenekli yıldızı kadrolarına kattı. Özellikle '3 büyükler' olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, flaş transferlerle dünya gündemine de oturdu. En çok para ödenen isimler ise Lucas Torreira, Gedson Fernandes ve Yusuf Demir oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber | Transfere para döktük ilk 10’a girdik

    Süper Lig yine nefes nefese bir transfer dönemini geride bıraktı. Geleniyle, gideniyle, son dakika hamleleriyle uzun süre konuşulacak bir transfer periyodu yaşandı. Özellikle geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptıran İstanbul'un 3 büyük kulübü transferde son derece agresif bir tutum sergiledi.

    İNGİLİZ KULÜPLERİ RAKİPLERİNİ SOLLADI
    Avrupa'nın çok büyük bir kısmında yaz dönemi transfer penceresi kapanırken, zirvede her zaman olduğu gibi Premier Lig yer aldı. İngiliz kulüpleri 2 milyar 250 milyon Euro'luk transfer harcaması ile tüm rakiplerini sollamayı başardı.

    İŞTE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADAKİLER
    İkinci sırada 749 milyon Euro ile Serie A, üçüncü sırada 560 milyon Euro ile Ligue 1 yer aldı. La Liga'da bu sezon 506 milyon Euro, Bundesliga'da ise 485 milyon Euro'luk transfer harcaması yapıldı.

        TÜRKİYE ÇOK SAYIDA ÜLKEYİ GEÇTİ
        Hem kulüpler bazında hem de Milli Takım düzeyinde son dönemde istediği başarılardan bir hayli uzak olan Türk futbolu ise transfer harcamasında çok sayıda ülkeyi geride bıraktı.

        DÜNYADA 9. SIRADAYIZ
        Süper Lig 116 milyon Euro'luk harcama ile bu alanda dünyanın 9. ligi oldu. Süper Lig transferde Rusya, Meksika, Brezilya, ABD, İskoçya, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan gibi ülkeleri solladı.

        EN PAHALI İSİMLER ONLAR OLDU
        Süper Lig'de sezonun en pahalı transferleri 6 milyon Euro'luk bonservisleriyle Lucas Torreira, Gedson Fernandes ve Yusuf Demir oldu.

            FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA
            Kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray 31.5 milyon Euro'luk harcamayla zirvede yer alırken, sarı-kırmızılıları 29.7 milyon Euro ile Fenerbahçe, 19 milyon Euro ile Beşiktaş ve 18.8 milyon Euro ile Trabzonspor takip etti.

            İLK 20'YE GİRDİK
            Transfere 116 milyon Euro yatıran Türk futbolu, UEFA sıralamasında ise dünkü sonuçların ardından ilk 20'ye yeniden girebildi. Türkiye'nin eski günlerde olduğu gibi ilk 10'un içine kendini atabilmesi ise mevcut şartlarda oldukça güç gözüküyor. Türkiye şu anda Hırvatistan, Danimarka, Norveç, Çekya ve Yunanistan gibi ülkelerin gerisinde.

            FIFA SIRALAMASINDA DURUM VAHİM
            Türk Milli Takımı ise şu anda FIFA sıralamasında ise 42. durumda yer alıyor. Ay-Yıldızlılar'ı geçen ülkeler arasında Cezayir, Mısır, Kamerun, Nijerya, Tunus ve Kosta Rika bulunuyor. UEFA sıralamasında 20'inci, FIFA sıralamasında 42'inci sırada olan Türkiye'nin transferde ilk 10 içinde yer alması tartışmaları da beraberinde getireceğe benziyor.

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