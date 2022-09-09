Süper Lig transferde 9. FIFA'da 42. sırada!

İŞTE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADAKİLER

İkinci sırada 749 milyon Euro ile Serie A, üçüncü sırada 560 milyon Euro ile Ligue 1 yer aldı. La Liga'da bu sezon 506 milyon Euro, Bundesliga'da ise 485 milyon Euro'luk transfer harcaması yapıldı.