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    Sivasspor evinde 1 puanla yetindi

    Kırmızı-Beyazlılar, Slavia Prag ile yenişemedi. Karşılıklı goller Saba ve Olayinka’dan geldi...

    Sivasspor evinde 1 puanla yetindi
    Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor G Grubu ilk hafta maçında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

    4. dakikada Appindangoye'nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1. 8. dakikada Usor'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 27. dakikada Gradel'in ortasında penaltı noktası üzerinde Dia Saba'nın şutu ağlara gitti. 1-1. 90. dakikada Sivas'da Keita ikinci sarı karttan atıldı.

    Maçın kalan bölümünde skor değişmedi: 1-1. Gruptaki diğer maçta Ballkani ve Cluj da 1-1 berabere kaldı.
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