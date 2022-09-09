Sivasspor evinde 1 puanla yetindi

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor G Grubu ilk hafta maçında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.
4. dakikada Appindangoye'nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1. 8. dakikada Usor'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 27. dakikada Gradel'in ortasında penaltı noktası üzerinde Dia Saba'nın şutu ağlara gitti. 1-1. 90. dakikada Sivas'da Keita ikinci sarı karttan atıldı.
Maçın kalan bölümünde skor değişmedi: 1-1. Gruptaki diğer maçta Ballkani ve Cluj da 1-1 berabere kaldı.
4. dakikada Appindangoye'nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1. 8. dakikada Usor'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 27. dakikada Gradel'in ortasında penaltı noktası üzerinde Dia Saba'nın şutu ağlara gitti. 1-1. 90. dakikada Sivas'da Keita ikinci sarı karttan atıldı.
Maçın kalan bölümünde skor değişmedi: 1-1. Gruptaki diğer maçta Ballkani ve Cluj da 1-1 berabere kaldı.