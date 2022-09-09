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    Los 'Gala'cticos! Galatasaray'ın müthiş transfer operasyonu gündemi sarstı: Icardi, Mata, Yusuf Demir, Rashica ve Ross...

    Çarşamba gecesi Icardi, Ross, Yusuf ve Rashica’yı bitiren Galatasaray’da dün de Juan Mata, İstanbul’a ayak bastı... Kadrosunda Lucas Torreira, Mertens ve Oliveira gibi isimler de olan Sarı-Kırmızılılar için 'Los Galacticos' yorumları yapıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Los ’Gala’cticos!

    Cimbom son yılların en etkileyici transfer dönemlerinden birisini geride bırakmayı başardı.

    SABAH DA YILDIZ GELDİ
    Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle çarşamba gecesi yaptığı hamleler adeta gündemi sarstı. Daha önce anlaşma sağlanan dünya yıldızı Mauro Icardi'yi İstanbul'a getiren yönetim ardından 3 bomba daha patlattı. Danimarkalı stoper Mathias Ross ve Rapid Wien'den Yusuf Demir'i bonservisiyle kadrosuna katan Galatasaray, Kosovalı yıldız Milos Rashica'yı da Norwich City'den kiralık olarak aldı.



    1+1 YILLIK İMZA
    Yönetimin transfer hamleleri bununla da sınırlı kalmadı. Dün sabah saatlerinde ise bir dünya yıldızı daha, Juan Mata İstanbul'a ayak bastı. Son olarak Manchester United formasını giyen ve bonservisi elinde olan İspanyol yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray yönetimi böylece son yılların en etkileyici kadrolarından birisini kurmayı başardı.

    3 YERLİ KİM OLACAK?
    Zaten elinde Lucas Torreira, Dries Mertens ve ve Sergio Oliveira gibi dünya yıldızları bulunan Sarı-Kırmızılılar için sosyal medyada 'Los Galascitoc' benzetmeleri yapılmaya başlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un bu kadar önemli ismin içinden nasıl bir 11 seçeceği ve hangi 3 yerliyi sahaya süreceği ise büyük bir merak konusu.



    750 BİN EURO'YA DÜNYA YILDIZI!
    G.SARAY sezon sonuna kadar Mauro Icardi'ye 750 bin Euro maaş ödeneceğini açıkladı. 6 milyon Euro ise PSG'nin kasasından çıkacak.



    Mata dün sabah İstanbul'a geldi. 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayan İspanyol yıldız yıllık 1.9 milyon Euro kazanacak.



        Yusuf Demir 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Bu ücret 5 eşit taksitte ödenecek.



        Galatasaray Rashica'yı Norwich'ten kiraladı. Kosovalı futbolcu 1.5 milyon Euro maaş alacak.



        Mathias Ross için Aalborg kulübüne 4 taksitte 1.7 milyon Euro bonservis ödeneceğini duyurdu.

        2011'DEKİ KADRO GİBİ!
        Kaptan Fernando Muslera, "Güzel bir kadro kuruluyor gerçekten, 2011'de olduğu gibi" ifadesini kullandı.



        Fernando Muslera dünkü idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni transferleri değerlendiren Uruguaylı eldiven, "Güzel bir kadro kuruluyor gerçekten, 2011'de de olduğu gibi. Ancak asıl önemli olan Galatasaray ruhunu sahaya yansıtabilmek. Umarım bu sezon da bunu gerçekleştiririz. Oyuncuların deneyimli olmaları çok önemli. Birbirimize adapte olmak için zamanımız var ve bu süreçte de savunma çok önemli. Şu anda çok iyi oynuyoruz" diye konuştu.

        CİMBOM'DA 6 VEDA BİRDEN
        Galatasaray        'da dün 6 isimle yollar ayrıldı. Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, Ankaragücü'ne kiralandı. İki futbolcunun da maaşları başkent kulübü tarafından karşılanacak. Christian Luyindama ise Antalyaspor'a kiralandı. Galatasaray'ın Kongolu stoperin maaşının yarısını karşılayacağı öğrenildi. Oğulcan Çağlayan da kiralık olarak Giresunspor'un yolunu tuttu. Sarı-Kırmızılı yönetim, performansı beklentilerin altında kalan Ömer Bayram'ın sözleşmesini feshetti. Milli futbolcu ardından 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. Emre Akbaba ise takımdan ayrılıp Adana Demirspor'a gitti.

        BÜYÜK SAVAŞ YAŞANDI
        Emre Akbaba dün önce eski takımı Alanyaspor ile el sıkıştı. Ancak son anda araya giren Adana Demirspor yıldız futbolcuyu ikna ederek transferi noktaladı.
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