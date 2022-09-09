Los 'Gala'cticos! Galatasaray'ın müthiş transfer operasyonu gündemi sarstı: Icardi, Mata, Yusuf Demir, Rashica ve Ross...





Fernando Muslera dünkü idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni transferleri değerlendiren Uruguaylı eldiven, "Güzel bir kadro kuruluyor gerçekten, 2011'de de olduğu gibi. Ancak asıl önemli olan Galatasaray ruhunu sahaya yansıtabilmek. Umarım bu sezon da bunu gerçekleştiririz. Oyuncuların deneyimli olmaları çok önemli. Birbirimize adapte olmak için zamanımız var ve bu süreçte de savunma çok önemli. Şu anda çok iyi oynuyoruz" diye konuştu.

CİMBOM'DA 6 VEDA BİRDEN

Galatasaray'da dün 6 isimle yollar ayrıldı. Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, Ankaragücü'ne kiralandı. İki futbolcunun da maaşları başkent kulübü tarafından karşılanacak. Christian Luyindama ise Antalyaspor'a kiralandı. Galatasaray'ın Kongolu stoperin maaşının yarısını karşılayacağı öğrenildi. Oğulcan Çağlayan da kiralık olarak Giresunspor'un yolunu tuttu. Sarı-Kırmızılı yönetim, performansı beklentilerin altında kalan Ömer Bayram'ın sözleşmesini feshetti. Milli futbolcu ardından 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. Emre Akbaba ise takımdan ayrılıp Adana Demirspor'a gitti.



BÜYÜK SAVAŞ YAŞANDI

Emre Akbaba dün önce eski takımı Alanyaspor ile el sıkıştı. Ancak son anda araya giren Adana Demirspor yıldız futbolcuyu ikna ederek transferi noktaladı.