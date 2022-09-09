Los 'Gala'cticos! Galatasaray'ın müthiş transfer operasyonu gündemi sarstı: Icardi, Mata, Yusuf Demir, Rashica ve Ross...

Cimbom son yılların en etkileyici transfer dönemlerinden birisini geride bırakmayı başardı.
SABAH DA YILDIZ GELDİ
Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle çarşamba gecesi yaptığı hamleler adeta gündemi sarstı. Daha önce anlaşma sağlanan dünya yıldızı Mauro Icardi'yi İstanbul'a getiren yönetim ardından 3 bomba daha patlattı. Danimarkalı stoper Mathias Ross ve Rapid Wien'den Yusuf Demir'i bonservisiyle kadrosuna katan Galatasaray, Kosovalı yıldız Milos Rashica'yı da Norwich City'den kiralık olarak aldı.
1+1 YILLIK İMZA
Yönetimin transfer hamleleri bununla da sınırlı kalmadı. Dün sabah saatlerinde ise bir dünya yıldızı daha, Juan Mata İstanbul'a ayak bastı. Son olarak Manchester United formasını giyen ve bonservisi elinde olan İspanyol yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray yönetimi böylece son yılların en etkileyici kadrolarından birisini kurmayı başardı.
3 YERLİ KİM OLACAK?
Zaten elinde Lucas Torreira, Dries Mertens ve ve Sergio Oliveira gibi dünya yıldızları bulunan Sarı-Kırmızılılar için sosyal medyada 'Los Galascitoc' benzetmeleri yapılmaya başlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un bu kadar önemli ismin içinden nasıl bir 11 seçeceği ve hangi 3 yerliyi sahaya süreceği ise büyük bir merak konusu.
750 BİN EURO'YA DÜNYA YILDIZI!
G.SARAY sezon sonuna kadar Mauro Icardi'ye 750 bin Euro maaş ödeneceğini açıkladı. 6 milyon Euro ise PSG'nin kasasından çıkacak.
Mata dün sabah İstanbul'a geldi. 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayan İspanyol yıldız yıllık 1.9 milyon Euro kazanacak.