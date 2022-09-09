Kartal’dan son gün çalımı: Tayyip Talha Sanuç





İlk resmi açıklama da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan geldi. Sancak, "Serdar Dursun ve Burama takasa yanaşmayınca Fenerlahçe'ye transferi olmadı. Beşiktaş'a da sözümüz vardı" açıklamasını yaptı. 22 yaşında ve 1.88 boyunda olan Tayyip Talha 2018 yılında bu yana Adana Demirspor forması giyiyordu.



HASIC İLE EMİRHAN GÖZTEPE'YE KİRALANDI

Beşiktaş, genç oyuncuları Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın 1 yıllığına Göztepe'ye kiralandığını açıkladı. Açıklama Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapıldı.



TAYFUR DA KARTAL OLDU

Beşiktaş, Corendon Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takıma kiralandığı belirtildi.



