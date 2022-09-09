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    Kartal’dan son gün çalımı: Tayyip Talha Sanuç

    Beşiktaş, Adana Demirspor’un 22 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç’un transferinde mutlu sona ulaştı. Gün içinde F.Bahçe devreye girdi. Ancak Serdar Dursun ve Bruma takasa yanaşmayınca kazanan Beşiktaş oldu.

    Kartal’dan son gün çalımı

    Beşiktaş'ın birkaç gündür transferini bitirmek için yoğun mesai harcadığı başarılı stoper Tayyip Talha Sanuç transferine Fenerbahçe de dahil olmuştu. Dün Sarı-Lacivertliler'in, 22 yaşındaki stoper için Adana Demirspor'la anlaştığı belirtilse de Siyah- Beyazlılar, Mavi Şimşekler'le el sıkışan taraf oldu. Beşiktaş oyuncu ile 3-1 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor, Tayyip Talha için hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'la görüşürken önce Kanarya'nın transferi bitirdiği haberi geldi, ardından işler değişti.



    TAYYİP TALHA GİTTİ GELDİ
    HATTA     Fenerbahçe'nin oyuncunun uçak biletini aldığı iddia edildi. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın, başarılı oyuncu için Adana ekibiyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.



    İlk resmi açıklama da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan geldi. Sancak, "Serdar Dursun ve Burama takasa yanaşmayınca Fenerlahçe'ye transferi olmadı. Beşiktaş'a da sözümüz vardı" açıklamasını yaptı. 22 yaşında ve 1.88 boyunda olan Tayyip Talha 2018 yılında bu yana Adana Demirspor forması giyiyordu.

    HASIC İLE EMİRHAN GÖZTEPE'YE KİRALANDI
    Beşiktaş, genç oyuncuları Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın 1 yıllığına Göztepe'ye kiralandığını açıkladı. Açıklama Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapıldı.

    TAYFUR DA KARTAL OLDU
    Beşiktaş, Corendon Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takıma kiralandığı belirtildi.
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    Haberler Spor Kartal’dan son gün çalımı: Tayyip Talha Sanuç
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