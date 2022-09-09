Ergin Ataman: Büyük saygısızlık

A Milli Basketbol Takımımız'ın başantrenörü Ergin Ataman, son 16 turunda Fransa ile 10 Eylül günü oynayacakları maçın saatinin FIBA tarafından değiştirilmesinin büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Ergin Ataman, "Grup ikincisi olarak gittiğimiz Berlin'de oynayacağımız Fransa maçının saati değiştirilerek öğlen 12'ye alınması (TSİ 13.00), bizlere karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak. Ancak ben yine de çok uygunsuz bir saat de olsa gurbetçilerimizin fedakarlık yapıp ay-yıldızlı bayraklarla salonu dolduracağına inanıyorum. Kazanmak için elimlezden geleni yapacağız" dedi.
- Spor
- 09.09.2022 Gazete