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    Ergin Ataman: Büyük saygısızlık

    Milli Takım coach’u Ergin Ataman, Fransa ile son 16 turunda oynayacakları maçın saatinin değiştirilmesine büyük tepki göstererek, “Amaç Türk seyircinin maça gelmesini engellemek” dedi.

    Büyük saygısızlık
    A Milli Basketbol Takımımız'ın başantrenörü Ergin Ataman, son 16 turunda Fransa ile 10 Eylül günü oynayacakları maçın saatinin FIBA tarafından değiştirilmesinin büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Ergin Ataman, "Grup ikincisi olarak gittiğimiz Berlin'de oynayacağımız Fransa maçının saati değiştirilerek öğlen 12'ye alınması (TSİ 13.00), bizlere karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak. Ancak ben yine de çok uygunsuz bir saat de olsa gurbetçilerimizin fedakarlık yapıp ay-yıldızlı bayraklarla salonu dolduracağına inanıyorum. Kazanmak için elimlezden geleni yapacağız" dedi.
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    Haberler Spor Ergin Ataman: Büyük saygısızlık
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