Avrupa’da yine hüsran! Trabzonspor 10 kişi kalan rakibine boyun eğdi

Fırtına Avrupa'da yine kayıp... UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçına çıkan Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 yenildi. 5. dakikada gelişen ilk etkili atakta ev sahibi takım golü buldu. Vecsei'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Nguen golü attı: 1-0.



VAR UYARISIYLA KIRMIZI ÇIKTI

16. dakikada Ferencvaros'lu Civic, VAR uyarısı sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 29. dakikada Nguen'in solda yerden pasına hareketlenen Traore topu ağlarımıza yolladı: 2-0.



GOMEZ İLK MAÇINDA GOLÜ ATTI

39. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bakasetas, orta alandan kaptığı topla ilerleyerek meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Gomez'e bıraktı. İspanyol yıldız çok şık bir vuruş yaptı: 2-1.







UMUT UMUTLANDIRDI AMA...

44'te Nguen penaltı atışında skoru 3-1'e getirdi. 71'de Umut Bozok farkı 1'e indirdi: 3-2. Kalan bölümde çabalarımız sonuç getirmedi. Gruptaki diğer maçta Monaco, Kızılyıldız'ı 1-0 yendi.

ENİS BARDHİ HAYAL KIRIKLIĞI

Trabzonspor'un en önemli kozlarından biri olan Enis Bardhi beklentilerin çok uzağında kaldı. Makedon yıldız devre arasında oyundan alındı.







AVCI: NASIL BİTİRDİĞİNİZ ÖNEMLİ!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Rakip kırmızı gördükten sonra oyunu daha domine etmemiz lazımdı. Buradan çıkaracağımız derslere bakacağız. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Daha iyisini yapabiliriz. Bunu bir an evvel unutup, diğer maçlara odaklanacağız" diye konuştu.



MACAR EKİPLERİ TERS GELİYOR

TRABZONSPOR'UN Avrupa kupalarında şu ana kadar mağlup edemediği takımlar arasında temsilcileriyle en fazla karşılaştığı ülke Macaristan oldu. (Fehervar; 2 beraberlik ve Ferencvaros 1 mağlubiyet)





