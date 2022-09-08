İki dev çınar Beşiktaş ve Fenerbahçe, Adana Demirspor'un stoperi Tayyip Talha için savaşıyor

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç'u transfer etmek için büyük savaş veriyor. 22 yaşındaki genç stoper için güney ekibinin beklentisi 1.5 milyon Euro... Adana Demirspor bu transferden ayrıca bonus ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istiyor. Beşiktaş, bonservis ücretini 2 yıl vadeyle 5 taksit ödemek isteyince görüşmeler tıkandı. Adana Demirspor, Fenerbahçe'ye de aynı istekleri sundu. Sarı-Lacivertliler gelişmeleri yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için düşündüğü başka isimler de var. Önceki gün genç yıldız Belçika Ligi ekiplerinden Oostende ile anlaşmaya varmıştı. Ancak transfer gerçekleşmedi. Belçika temsilcisi ödeme planındaki sıkıntı nedeniyle transferi tamamlayamadı.