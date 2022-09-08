Grubu 2. sırada tamamlayan 12 Dev Adam son 16 turunda Fransa ile eşleşti

Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı ve son 16'da Fransa ile eşleşti. A Milli Takım, 5. dakikayı 9-7 üstün geçti. İki takımın da kontrollü oynadığı ilk periyotta 12 Dev Adam Cedi Osman ve Alperen Şengün, İspanya da Willy Hernangomez ve Brizuela ile sayı buldu. A Milli Takım, periyodu 18-17 önde bitirdi.
9-0'LIK SERİ İŞE YARAMADI!
Türkiye, zaman zaman savunmada sorun yaşadığı ve ribaunt almakta zorlandığı ilk yarıyı 38-34 geride kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz ve Shane Larkin'in kaydettiği basketlerle 25. dakikada 45-43 öne geçti. Ribaunt almakta zorlanan Milliler son çeyreğe 56-50 geride girdi. Son çeyrekte 9-0'lık seri yakalayan Milliler, bitime 22.6 saniye kala yaptığı hücumda top kaybı yaşadı ve İspanya, Willy Hernangomez'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla bitime 17.7 saniye kala farkı 3 sayıya (68-71) çıkardı. 12 Dev Adam sonrasında maçı çevirmeyi başaramadı.
SHANE LARKIN GERİ DÖNDÜ
A Milli Takımımız'ın yıldız oyuncularından Shane Larkin'in elindeki sakatlık nüksetti. Yıldız basketbolcu dün Gürcistan'dan İstanbul'a döndü. Çekilecek MR'a göre karar verilecek.