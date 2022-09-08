Grubu 2. sırada tamamlayan 12 Dev Adam son 16 turunda Fransa ile eşleşti





9-0'LIK SERİ İŞE YARAMADI!

Türkiye, zaman zaman savunmada sorun yaşadığı ve ribaunt almakta zorlandığı ilk yarıyı 38-34 geride kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz ve Shane Larkin'in kaydettiği basketlerle 25. dakikada 45-43 öne geçti. Ribaunt almakta zorlanan Milliler son çeyreğe 56-50 geride girdi. Son çeyrekte 9-0'lık seri yakalayan Milliler, bitime 22.6 saniye kala yaptığı hücumda top kaybı yaşadı ve İspanya, Willy Hernangomez'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla bitime 17.7 saniye kala farkı 3 sayıya (68-71) çıkardı. 12 Dev Adam sonrasında maçı çevirmeyi başaramadı.