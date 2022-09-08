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    Galatasaray transfer bombalarını ardı ardına patlattı! Son yıldız Juan Mata | Spor haberleri

    Galatasaray transfer bombalarını ardı ardına patlatmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar dünyaca ünlü İspanyol yıldız Juan Mata ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu bugün İstanbul’a gelicek. İşte sizler için derlediğimiz 8 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Pastanın çileği Juan Mata

    Müthiş bir transfer sezonu geçiren Galatasaray bugün pastanın üzerine çileği koymaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takım dünyaca ünlü İspanyol 10 numara Juan Mata ile her konuda anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu bugün özel uçakla İstanbul'a getirilerek kendisini 1 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan imzayı atacak. Çok önemli bir keriyere sahip olan İspanyol yıldız, daha önce Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi takımların formasını giydi. Juan Mata bu takımlarla 632 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 138 gol, 157 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız ismin Galatasaray'dan 1.8 milyon euro yıllık ücret kazanacağı öğrenildi. Mata, 2014 yılında transfer olduğu Manchester United'da halen Premier Ligde en fazla şut pası veren (292) ve net gol pozisyonu hazırlayan( 42) oyuncu konumunda bulunuyor. İspanyol 10 numara Sarı-Kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı 13. oyuncu olacak.



    DÖRT DÖRTLÜK GECE OLSUN
    Türk futbolu bu akşam Avrupa arenasında birbirinden önemli 4 sınav birden verecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini eleyen Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.



    İSKOÇYA'DA ZOR MAÇ
    Trabzonspor ise H Grubu'nda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Ferencvaros Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçta İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, Çek futbolunun en güçlü ekiplerinden Slavia Prag'ı ağırlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak maçı Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek. Başakşehir de A Grubu'nda İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak. Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta 19.45'te başlayacak mücadelede Polonyalı Krzysztof Jakubik görev yapacak.



        SON 'PREMIER' REDMOND
        Beşiktaş, Premier Lig'den transfere doymuyor... Siyah-Beyazlılar son olarak Southampton forması giyen kanat oyuncusu Nathan Redmond'u renklerine bağladı. Bu sezon Premier Lig'den Dele Alli, Arthur Masuaku, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Romain Saiss'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar son olarak Redmond ile kadrosunu güçlendirdi.



        264 MAÇTA 52 GOLÜ VAR
        Redmond, Siyah-Beyazlılar'ın Premier Lig geçmişi olan 9. Futbolcusu olacak. 2016-2017 Premier lig sezonundan bu yana Southampton oyuncuları arasında Redmond, 195 maçta 20 asiste imza attı. 251 şut pası veren İngiliz yıldız, rakip ceza sahası içinde 604 kez topla buluştu. 331 şut çeken tecrübeli oyuncu 108 kez de isabet sağladı. Redmond, 358 kez rakiplerini çalımla geçmeyi başardı. 18 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 264 maçta 52 gol atarken 59 da asiste imza attı.



        2 AYLIK ÖZLEM SONA ERDİ!
        Beşiktaş'a transfer olmak için 2 aydır büyük uğraş veren ve hayalinin Siyah- Beyazlı takımda oynamak olduğunu belirten Tayfur Bingöl sonunda muradına erdi. Alanyaspor'dan 1 yıllığına kiralanan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın yerli rotasyonunu da güçlendirmiş olacak. Alanyaspor 'a imza atarken, "Hayalim Beşiktaş forması giymek" diyen 29 yaşındaki sağ bek, Siyah-Beyazlılar'a açık mesaj göndermişti. Tecrübeli oyuncu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Tayfur Bingöl, bügün sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.



            RÖVANŞ OLARAK BAKMIYORUZ
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam, gruptan çıkmak için yeterli kaliteleri olduklarını ifade ederek, "Gruptaki 3 takımın da dengeli olduğunu düşünüyorum. Yarınki (bugün) maçtan galip ayrılmak istiyoruz. 1 ay öncesindeki maça göre şu anda daha güçlüyüz ve bu maçı kazanmak için yeteri kalitemiz var" dedi. Portekizli teknik adam, "Kurada tekrar Dinamo Kiev ile eşleştik. Futbolda ikinci şans ayağınıza gelir. Bir önceki maça göre de şu an daha güçlüyüz. Önceki turnuvada futbolda çok sık olmayan şeyler başımıza geldi" ifadelerini kullandı.



            TARAFTARA MESAJ YOLLADI
            Tecrübeli teknik adam, "Bu maça rövanş olarak bakmıyoruz. Futbolda her zaman rakiplerinize saygı göstermeniz gerekiyor. Ben de bir teknik direktör olarak saygı gösteriyorum ama kazanmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu. Jesus, Dinamo Kiev maçında yine taraftarla büyük iş düşeceğini sözlerine ekledi.



            MAURO ICARDI COŞKUSU
            Cimbom bir dünya yıldızına daha kavuştu... Bu sezon Lucas Torreira, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray dün de Mauro Icardi'yi İstanbul'a indirdi. Sarı- Kırmızılılar'ın yaklaşık 1 hafta önce her konuda anlaşmaya vardığı Arjantinli golcü için dün öğlen saatlerinde İstanbul'dan özel jet havalandı. Önce Paris'e uğrayan ve Mauro Icardi'nin bindiği jetin bir sonraki durağı Roma oldu. Buradan Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocuklarını alan jet ardından İstanbul'a vardı. Atatürk Havalimanı'nda taraftarların büyük bir coşkuyla karşıladığı yıldız futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçecek. Mauro Icardi ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacak. Galatasaray, PSG'den sezon sonuna kadar kiralayacağı 29 yaşındaki forvet için kiralama ücreti ödemeyecek. Sarı-Kırmızılılar'ın Icardi'ye 2.9 milyon Euro maaş vereceği, Wanda Nara'ya da 1.1 milyon Euro menajerlik ücreti ödeyeceği öğrenildi. Icardi bir aksilik olmazsa pazar günü Karagümrük maçında kadroda olacak ve teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda forma giyecek.



                AVRUPA'DA BENZERİ YOK!
                Galatasaray, Süper Lig'in ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı- Kırmızılılar, 5 hafta sonunda 4 gol atarak 10 puana ulaştı. Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden Beşiktaş ilk 5 haftada 14, Fenerbahçe 15, Trabzonspor ise 6 gol attı. İspanya'da 10 puana uluşan Barcelona 11, Villarreal ise 9 gol attı. İtalya'da 10 puanlı takımları incelediğimizde Udinese 9, Torino ve Roma ise 6 gol kaydetti. İngiltere Premier Lig'de 10 puana ulaşan tek takım var. O da Chelsea... Londra ekibi 6 hafta sonunda rakip filelere 8 gol bıraktı. Bu alanda Galatasaray'a en yakın örnekler ise Almanya, Portekiz ve Belçika'dan. Belçika temsilcisi St. Truiden 10 puana 6 golle ulaştı. Portekiz'de Boavista ise 4 golle 9 puan topladı. Mainz yine 5 golle 10 puana ulaşan bir başka takım. Galatasaray'ın 4 golünden 3'ünü Bafetimbi Gomis atarken, diğer golü ise Kitsiou kendi kalesine attı.



                GOMİS ALIŞVERİŞTE
                Galatasaray'ın deneyimli forveti Bafetimbi Gomis önceki gün İstinye Park'da objektiflere takıldı. Geride bıraktığımız pazartesi günü oynanan Gaziantep maçında 1 gol atan 37 yaşındaki futbolcu, izin gününü alışveriş yaparak değerlendirdi. Dünyaca ünlü saat firmalarını gezen ve yeni sezon ürünlerini inceleyen Gomis daha sonra yemek yemeyi de ihmal etmedi.



                EMRE KILINÇ VE TAYLAN A.GÜCÜ'NDE
                Galatasaray takımda fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın kiralanması konusunda başkent temsilcisi ile anlaşma sağladı. Ankaragücü'nün iki oyuncu ile anlaşma sağlaması halinde Taylan ve Emre sezonu kiralık olarak başkent ekibinde tamamlayacak.



                    METEHAN'A BURUK ENGELİ
                    Metehan Baltacı için çok sayıda kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Hem Süper Lig hem de 1. Lig'den kiralama teklifi geldiği ancak Okan Buruk'un ayrılığı veto ettiği öğrenildi.



                    YAZICI GÖREVE HAZIR
                    Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı, Lille ile sezona başlayıp bir çok maça çıktığı için Trabzon'a fiziksel olarak hazır durumda geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından maç kadrosuna dahil edilen oyuncunun yedek kulübesinde başlaması ve maçın gidişatına göre süre alma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.



                    EREN KULÜBEYE DENSWIL 11'E!
                    Lige çok iyi bir başlangıç yapan ve sezonun flaş transferlerinden biri olarak kısa sürede dikkat çeken Eren Elmalı'nın Ferencvaros ile oynanacak olan maçta dinlendirilmesi ve sol bek mevkiinde Hollandalı yıldız futbolcu Denswil'in görev alması bekleniyor.



                        ÇALIMBAY: GRUPTAN ÇIKACAĞIZ!
                        Sivasspor teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Slavia Prag maçı öncesi açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca. "Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bence biz ve Slavia Prag grupta çekişir dedi. Çalımbay, Slavia Prag çok güçlü bir takım. Son üç maçını 4-0, 6-0, ve 7-0 gibi net skorlarla kazandılar. İyi konsantre olup sahamızda oynayacağımız maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."diye konuştu.



                        TEK HEDEF GALİBİYET
                        Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk haftasında bugün İskoçya ekibi Hearts'a konuk olacağı maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "Tek hedefimiz kazanmak. Rakibin güçlü yönlerini kapatıp topa sahip olmamız gereken bir maç olacak. Hedefimiz 3 puan bu düşünce ile sahada olacağız"ifadelerini kullandı.

                        AMAR RAHMANOVİC KRYLYA SOVETOV'DA
                        Süper Lig takımlarından Konyaspor Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amar Rahmanovic'in Rusya ligi takımlarından Krylya Sovetov'a transfer olduğunu duyurdu. Yeşil-Beyazlı takımdan yapılan açıklamada,"Rahmanovic'e verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde futbolcuya başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.

                        G.ANTEP-ÜMRANİYE MAÇI HATAY'DA OYNANACAK
                        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 10 Eylül Cumartesi saat 20.00'da Kalyon Stadı'nda oynanması planlanan Ümraniyespor maçının, stat zemininin hazır olmaması nedeniyle 11 Eylül Pazar saat 20.00'de Yeni Hatay Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Yönetim, yaşanan sorundan dolayı taraftarlardan özür diledi.

                        HATAYSPOR ZE LUİS'İ KADROSUNA KATTI
                        Hatayspor son olarak Al Taawon'da forma giyen Brezilyalı forvet Jose Luis'i 1 yıllığına renklerine bağladı. Kulübün Onursal Başkanı Lütfi Savaş, Luis'in takıma güç katacağını ifade ederken, imza töreninde konuşan Luis ise,"Takımıma puanlar kazandırmaya geldim. Burada başarılı olmak istiyorum. Hatayspor ailesiyle beraber hikaye yazmayı planlıyorum" dedi.

                        SAKARYA MİLOSEVİC'İ RENKLERİNE BAĞLADI
                        Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fraport TAV Antalyaspor'dan orta saha oyuncusu Deni Milosevic'i transfer etti. İmza töreninde konuşan Sakaryaspor Kulübü Başkanvekili Serkan Kocasakal,"İnşallah büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Hep birlikte destekçisi olacağız" dedi. Milosevic'de, transferinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

                        HOLLANDALI GOLCÜ KUWAS GİRESUNSUN'DA
                        SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı. Yeşil-Beyazlı Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetle anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

                        KOUASSİ'DEN 1 MİLYON EUROEURO
                        Trabzonspor'un Fildişili yıldızı Kouassi, Karagümrük'e kiralandı. Anlaşmaya göre; İstanbul ekibi, Trabzonspor'a geçici transfer bedeli olarak 700 bin Euro ve 300 bin Euro da bonus ödemesi yapacak.

                        BURAK KAPACAK KARAGÜMRÜK'TE
                        F.Bahçe'de bir türlü istenileni veremeyen Burak Kapacak, Karagümrük'e transfer oldu. Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada,"Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Burak Kapacak'a 'Hoş geldin'der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

                        BATSHUAYİ ALIŞMA DÖNEMİNDE!
                        Jesus, "Batshuayi bir haftadır bizimle çalışıyor. Hem ofansif hem defansif bizim istediklerimizi anlama aşamasında. Şu anda kadromuzda 4 kaliteli santrforumuz var. Ben bu bölgede 4-5 oyuncu isterim. Bu bölgede elimde böyle kaliteli oyuncular olduğu için kim oynarsa oynasın kalitemiz hiç düşmeyecek" dedi.

                        FENERBAHÇE 247. MAÇINA ÇIKIYOR
                        UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

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