Galatasaray transfer bombalarını ardı ardına patlattı! Son yıldız Juan Mata | Spor haberleri





TEK HEDEF GALİBİYET

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk haftasında bugün İskoçya ekibi Hearts'a konuk olacağı maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "Tek hedefimiz kazanmak. Rakibin güçlü yönlerini kapatıp topa sahip olmamız gereken bir maç olacak. Hedefimiz 3 puan bu düşünce ile sahada olacağız"ifadelerini kullandı.



AMAR RAHMANOVİC KRYLYA SOVETOV'DA

Süper Lig takımlarından Konyaspor Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amar Rahmanovic'in Rusya ligi takımlarından Krylya Sovetov'a transfer olduğunu duyurdu. Yeşil-Beyazlı takımdan yapılan açıklamada,"Rahmanovic'e verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde futbolcuya başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.



G.ANTEP-ÜMRANİYE MAÇI HATAY'DA OYNANACAK

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 10 Eylül Cumartesi saat 20.00'da Kalyon Stadı'nda oynanması planlanan Ümraniyespor maçının, stat zemininin hazır olmaması nedeniyle 11 Eylül Pazar saat 20.00'de Yeni Hatay Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Yönetim, yaşanan sorundan dolayı taraftarlardan özür diledi.



HATAYSPOR ZE LUİS'İ KADROSUNA KATTI

Hatayspor son olarak Al Taawon'da forma giyen Brezilyalı forvet Jose Luis'i 1 yıllığına renklerine bağladı. Kulübün Onursal Başkanı Lütfi Savaş, Luis'in takıma güç katacağını ifade ederken, imza töreninde konuşan Luis ise,"Takımıma puanlar kazandırmaya geldim. Burada başarılı olmak istiyorum. Hatayspor ailesiyle beraber hikaye yazmayı planlıyorum" dedi.



SAKARYA MİLOSEVİC'İ RENKLERİNE BAĞLADI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fraport TAV Antalyaspor'dan orta saha oyuncusu Deni Milosevic'i transfer etti. İmza töreninde konuşan Sakaryaspor Kulübü Başkanvekili Serkan Kocasakal,"İnşallah büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Hep birlikte destekçisi olacağız" dedi. Milosevic'de, transferinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.



HOLLANDALI GOLCÜ KUWAS GİRESUNSUN'DA

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı. Yeşil-Beyazlı Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetle anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



KOUASSİ'DEN 1 MİLYON EUROEURO

Trabzonspor'un Fildişili yıldızı Kouassi, Karagümrük'e kiralandı. Anlaşmaya göre; İstanbul ekibi, Trabzonspor'a geçici transfer bedeli olarak 700 bin Euro ve 300 bin Euro da bonus ödemesi yapacak.



BURAK KAPACAK KARAGÜMRÜK'TE

F.Bahçe'de bir türlü istenileni veremeyen Burak Kapacak, Karagümrük'e transfer oldu. Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada,"Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Burak Kapacak'a 'Hoş geldin'der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



BATSHUAYİ ALIŞMA DÖNEMİNDE!

Jesus, "Batshuayi bir haftadır bizimle çalışıyor. Hem ofansif hem defansif bizim istediklerimizi anlama aşamasında. Şu anda kadromuzda 4 kaliteli santrforumuz var. Ben bu bölgede 4-5 oyuncu isterim. Bu bölgede elimde böyle kaliteli oyuncular olduğu için kim oynarsa oynasın kalitemiz hiç düşmeyecek" dedi.



FENERBAHÇE 247. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

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