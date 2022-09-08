Galatasaray transfer bombalarını ardı ardına patlattı! Son yıldız Juan Mata | Spor haberleri

Müthiş bir transfer sezonu geçiren Galatasaray bugün pastanın üzerine çileği koymaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takım dünyaca ünlü İspanyol 10 numara Juan Mata ile her konuda anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu bugün özel uçakla İstanbul'a getirilerek kendisini 1 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan imzayı atacak. Çok önemli bir keriyere sahip olan İspanyol yıldız, daha önce Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi takımların formasını giydi. Juan Mata bu takımlarla 632 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 138 gol, 157 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız ismin Galatasaray'dan 1.8 milyon euro yıllık ücret kazanacağı öğrenildi. Mata, 2014 yılında transfer olduğu Manchester United'da halen Premier Ligde en fazla şut pası veren (292) ve net gol pozisyonu hazırlayan( 42) oyuncu konumunda bulunuyor. İspanyol 10 numara Sarı-Kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı 13. oyuncu olacak.
DÖRT DÖRTLÜK GECE OLSUN
Türk futbolu bu akşam Avrupa arenasında birbirinden önemli 4 sınav birden verecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini eleyen Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.
İSKOÇYA'DA ZOR MAÇ
Trabzonspor ise H Grubu'nda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Ferencvaros Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçta İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, Çek futbolunun en güçlü ekiplerinden Slavia Prag'ı ağırlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak maçı Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek. Başakşehir de A Grubu'nda İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak. Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta 19.45'te başlayacak mücadelede Polonyalı Krzysztof Jakubik görev yapacak.