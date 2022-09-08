Abdullah Avcı, Ferencvaros maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Ferencvaros ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Bordo-Mavililer'in başında Avrupa'da ilk galibiyetini almak isteyen tecrübeli teknik adam, "Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım izlettireceğiz" dedi. Hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten başarılı hoca,"Geçen hafta takımın jokeri Dorukhan'ı kaybettik. Ondan önce Edin'i ama ona rağmen oyun kalitesini arttırarak devam ediyoruz. Zor bir maç olacak ama Trabzonspor'un buradan çıkma kapasitesi vardır"diye konuştu.
141 MAÇTA 50 GALİBİYET
Trabzon'da hedef deplasmandan galibiyetle dönerek hem Avrupa arenasında, hem de ligde ulaşılabilecek en yüksek hedeflere ulaşmak. Fırtına'da bu maç öncesi sakatlıkları bulunan Dorukhan, Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Trabzonspor, Avrupa'da geride kalan 141 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.
HASRETI DİNDİRMEK İSTİYOR
kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen Bordo- Mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.