Abdullah Avcı, Ferencvaros maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı





141 MAÇTA 50 GALİBİYET

Trabzon'da hedef deplasmandan galibiyetle dönerek hem Avrupa arenasında, hem de ligde ulaşılabilecek en yüksek hedeflere ulaşmak. Fırtına'da bu maç öncesi sakatlıkları bulunan Dorukhan, Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Trabzonspor, Avrupa'da geride kalan 141 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.