Galatasaray'da yıldız yağmuru devam ediyor! Aslan Osame Sahraoui'ye kancayı taktı

Son olarak Kaan Ayhan ve Icardi ile anlaşma sağlayan Galatasaray, transfere doymuyor... Kanatlarını güçlendirmek isteyen Cimbom, transferin bitimine 2 gün kala çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Alman ekibi Freiburg'ta forma giyen Macar oyuncu Roland Sallai ve Norveç temsilcisi Valeranga'da top koşturan Osame Sahraoui için yoğun mesai harcıyor. 2018 yılından beri Freiburg'ta forma giyen Salla'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Sağ ve sol kanatta oynayabilen yıldız oyuncu bu sezon 6 maçta 1 asiste imza attı. Norveçli yıldız Osame Sahraoui'nin ise kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sol ve sağ kanatta görev yapabilen genç yetenek 75 lig maçında 11 gol atarken 17 de asiste imza attı. Galatasaray Yönetimi transfer sezonu tamamlanmadan kanat transferlerini sonuçlandırmak istiyor.



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