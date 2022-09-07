Fenerbahçe 19 yaşındaki Fildişili stoper Adamo Nagalo'nun peşine düştü





PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Nagalo, geçen yaz transfer döneminde Nordsjaelland U19' takımından A takıma yükselmişti. 19 yaşındaki genç stoper, forma giydiği 55 maçta bir gol ve üç asistlik performans sergiledi. Güçlü fiziği ile dikkat çeken ve gelecek vaad eden Fildişili stoper için Fenerbahçe'nin Danimarka kulübünün temsilcileriyle temasa geçtiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin bonservis ücreti dışında bir sonraki satıştan da Nordsjaelland'a pay vererek bu transferi bitirmeye çalıştığı belirtiliyor. Fenerbahçe, 8 Eylül tarihinin bitimine kadar stoper transferini gerçekleştiremezse, stoper transferi ocak ayındaki ara transfer dönemine kalacak. Teknik patron Jorge Jesus, Kayseri maçı sonrasında transferi kapadıklarını açıklasa da Başkan Ali Koç, transfer çalışmalarının sürdüğünü söylemişti.