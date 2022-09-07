Fenerbahçe 19 yaşındaki Fildişili stoper Adamo Nagalo'nun peşine düştü

Fenerbahçe'den transfer tahtasının kapanmasına 1 gün kala Danimarka ekiplerinden FC Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Adamo Nagalo'yu gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-Lacivertliler yabancı kontenjanına takılmamak için 21 yaş altındaki yabancı oyuncu transferine yönelmişti.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Nagalo, geçen yaz transfer döneminde Nordsjaelland U19' takımından A takıma yükselmişti. 19 yaşındaki genç stoper, forma giydiği 55 maçta bir gol ve üç asistlik performans sergiledi. Güçlü fiziği ile dikkat çeken ve gelecek vaad eden Fildişili stoper için Fenerbahçe'nin Danimarka kulübünün temsilcileriyle temasa geçtiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin bonservis ücreti dışında bir sonraki satıştan da Nordsjaelland'a pay vererek bu transferi bitirmeye çalıştığı belirtiliyor. Fenerbahçe, 8 Eylül tarihinin bitimine kadar stoper transferini gerçekleştiremezse, stoper transferi ocak ayındaki ara transfer dönemine kalacak. Teknik patron Jorge Jesus, Kayseri maçı sonrasında transferi kapadıklarını açıklasa da Başkan Ali Koç, transfer çalışmalarının sürdüğünü söylemişti.
NAGALO GELECEK VAAD EDİYOR
19 yaşında ve 1.85 boyunda olan Fildişili stoper güçlü fiziği ve çevik yapısıyla Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekiyor. Fenerbahçe yabancı kontenjanına takılmamak için, gelecek vaad eden hem de gerektiğinde hemen sahaya sürebileceği bir stoperi kadrosuna katmak istiyor.