Yerli rotasyonunu artırmak isteyen Galatasaray yıldız isimlerle temasta

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, rotasını yerli isimlere kırdı... Cimbom, yerli rotasyonunu güçlendirmek için önemli isimlerle temas halinde... Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan, Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü ve Marsilya'da Igor Tudor ile sorunlar yaşayan Cengiz Ünder için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, stoper bölgesi için Kaan ve Çağlar'dan birini transfer etmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar iki oyuncuyla da görüşmelerinde önemli mesafe kaydetti. Yıldız oyuncuların kulüpleri transfere onay verdiğinde Galatasaray hedefine ulaşmış olacak. Galatasaray'ın bir başka hedefi ise Marsilya'da top koşturan ve teknik direktörü Igor Tudor ile problemler yaşayan Cengiz Ünder... Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.