Türk Hava Yolları UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu! THY bir ilke imza attı

RESMİ SPONSPOR UNVANIYLA YER ALACAK

Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları'nın, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Bununla birlikte küresel taşıyıcı; UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finalleri'nde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak.

TÜM DÜNYAYI İSTANBUL'DA BULUŞTURACAĞIZ

Türk Hava Yolları'nın UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğuyla ilgili duyuru Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve üst yöneticiler ile UEFA Başkanı Aleksander Čeferin'in ve UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein de katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.