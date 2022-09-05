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    Kartal Ankaragücü engelini aştı! 5. maçında 4. kez kazandı

    Beşiktaş, Beridze’nin golüyle geriye düştüğü maçta Muleka ve Delle Ali ile ilk yarıyı üstün tamamladı. Beridze'yi bir kez daha durduramayan Kartal, 74'te N'Koudou'nun penaltı golüyle Başkent'te hata yapmadı.

    Kartal’dan g’üç’ gösterisi

    Beşiktaş A.Gücü engelini de aşarak ligdeki 4. galibiyetini aldı: 3-2... 27'de Tolga'nın ortasında Beridze iyi yükselerek kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0... 31'de Weghorst'un vuruşunu kaleci Bahadır kurtardı, seken topta Muleka topu boş ağlara gönderdi: 1-1.



    İNGİLİZ YILDIZ SİFTAH YAPTI
    Kara Kartal 36'da beraberlik golünü buldu. Masuaku'nun yaptığı ortayı Weghorst kafayla Dele Alli'nin önüne indirdi. İngiliz yıldız, kale ağzından topu filerle buluşturdu: 1-2.



    BERİDZE İKİNCİ KEZ AVLADI
    48'de Tolga'nın pasında ceza alanına giren Beridze, düzgün bir vuruş yaptı ve durumu 2-2'ye getirdi. 60'ta Weghorst, Bahadır ile karşı karşıya kaldı ancak topu istediği gibi kullanamadı.



        VAR'A GİTTİ... PENALTIYI VERDİ
        72'de Eren'in eline çarpan top sonrası Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltıyı N'Koudou ağlara gönderdi: 2-3. Kalan dakikalar gol getirmedi. Beşiktaş, Süper Lig'de liderliğini sürdürdü.



        JACKSON MULEKA GOLE DOYMUYOR!
        Beşiktaş'ın Kongolu golcüsü Jackson Muleka, A.Gücü deplasmanında da sahnedeydi... Yıldız oyuncu takımının beraberlik golünü atarken, ligde 4. kez fileleri havalandırdı. Toplamda 18 Süper Lig maçında 16. golünü attı.



        DELE ALLI AÇILIŞI İLK ŞUTUNDA YAPTI
        Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferi Dele Alli, Siyah-Beyazlı forma altındaki ilk golünü dün başkent deplasmanında Ankaragücü'ne attı Weghorst'un indirdiği topa kale ağzında vuran İngiliz futbolcu attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Dele Alli bu golü Beşiktaş formasıyla çektiği ilk şutta bulması da ilginç bir tesadüftü. Dele Alli, geçtiğimiz hafta ilk maçını Sivasspor'a karşı oynamış ve başarılı bir futbol ortaya koymuştu.



            EMRE BİLGİN SÜRPRİZİ
            Dün gece Beşiktaş'ın 11'inde sürpriz bir isim vardı. Beşiktaş'ın kalesini koruması beklenen Ersin Destanoğlu yedek kalırken, kalede 18 yaşındaki genç file bekçisi Emre Bilgin yer aldı. Maç öncesinde bir açıklama yapan teknik direktör Valerien Ismael, "İki tane çok iyi genç kalecimiz var. Rekabeti diri tutmayı hedefliyoruz. Ersin çok iyi bir kaleci, Emre de çok iyi bir sezon öncesi geçirdi. Tek isteğimiz, Beşiktaş'a her şekilde katkı verebilmek" ifadesini kullandı.



            WOUT WEGHORST'TAN MÜTHİŞ İSTATİSTİK
            Dün gece Dele Alli'ye asist yapan Wout Weghorst Süper Lig'de 4. asistine ulaştı. 2 de golü olan Hollandalı santrfor böylece 5 lig maçında da skora direkt olarak katkı yapmış oldu. Weghorst, asist sayılmasa da Muleka'nın golünde de büyük bir katkısı vardı.



            ANKARA'DA TATSIZ OLAYLAR
            Ankaragücü-Beşiktaş maçı bitiminde görevli kartına sahip birinin, Beşiktaş yedek kulübesi önüne gelip Gedson ile diyalog kurması sonucu ortam gerildi. Sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a sataştığı bildirildi. Hakemler ve futbolcular güvenlik güçlerinin yardımıyla soyunma odasına girdi.



                JOSEF KIZARDI!
                Sakatlığını atlatan Josef de Souza 2. yarıda oyuna girdi ve bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Brezilyalı oyuncu maçtan sonra kırmızı kart gördü.



                SALİH İSYAN ETTİ
                Salih Uçan maç sonanda yaşanan olaylara isyan etti. Başarılı futbolcu, "Bu olaylar hiç yakışmadı. Arkadaşımız Josef haksız yere kırmızı kart gördü" dedi.

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                Haberler Spor Kartal Ankaragücü engelini aştı! 5. maçında 4. kez kazandı
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