Kartal Ankaragücü engelini aştı! 5. maçında 4. kez kazandı





EMRE BİLGİN SÜRPRİZİ

Dün gece Beşiktaş'ın 11'inde sürpriz bir isim vardı. Beşiktaş'ın kalesini koruması beklenen Ersin Destanoğlu yedek kalırken, kalede 18 yaşındaki genç file bekçisi Emre Bilgin yer aldı. Maç öncesinde bir açıklama yapan teknik direktör Valerien Ismael, "İki tane çok iyi genç kalecimiz var. Rekabeti diri tutmayı hedefliyoruz. Ersin çok iyi bir kaleci, Emre de çok iyi bir sezon öncesi geçirdi. Tek isteğimiz, Beşiktaş'a her şekilde katkı verebilmek" ifadesini kullandı.