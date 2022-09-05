Kartal Ankaragücü engelini aştı! 5. maçında 4. kez kazandı

- Spor
- 05.09.2022 Gazete
JACKSON MULEKA GOLE DOYMUYOR!
Beşiktaş'ın Kongolu golcüsü Jackson Muleka, A.Gücü deplasmanında da sahnedeydi... Yıldız oyuncu takımının beraberlik golünü atarken, ligde 4. kez fileleri havalandırdı. Toplamda 18 Süper Lig maçında 16. golünü attı.
DELE ALLI AÇILIŞI İLK ŞUTUNDA YAPTI
Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferi Dele Alli, Siyah-Beyazlı forma altındaki ilk golünü dün başkent deplasmanında Ankaragücü'ne attı Weghorst'un indirdiği topa kale ağzında vuran İngiliz futbolcu attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Dele Alli bu golü Beşiktaş formasıyla çektiği ilk şutta bulması da ilginç bir tesadüftü. Dele Alli, geçtiğimiz hafta ilk maçını Sivasspor'a karşı oynamış ve başarılı bir futbol ortaya koymuştu.
EMRE BİLGİN SÜRPRİZİ
Dün gece Beşiktaş'ın 11'inde sürpriz bir isim vardı. Beşiktaş'ın kalesini koruması beklenen Ersin Destanoğlu yedek kalırken, kalede 18 yaşındaki genç file bekçisi Emre Bilgin yer aldı. Maç öncesinde bir açıklama yapan teknik direktör Valerien Ismael, "İki tane çok iyi genç kalecimiz var. Rekabeti diri tutmayı hedefliyoruz. Ersin çok iyi bir kaleci, Emre de çok iyi bir sezon öncesi geçirdi. Tek isteğimiz, Beşiktaş'a her şekilde katkı verebilmek" ifadesini kullandı.
ANKARA'DA TATSIZ OLAYLAR
Ankaragücü-Beşiktaş maçı bitiminde görevli kartına sahip birinin, Beşiktaş yedek kulübesi önüne gelip Gedson ile diyalog kurması sonucu ortam gerildi. Sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a sataştığı bildirildi. Hakemler ve futbolcular güvenlik güçlerinin yardımıyla soyunma odasına girdi.
JOSEF KIZARDI!
Sakatlığını atlatan Josef de Souza 2. yarıda oyuna girdi ve bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Brezilyalı oyuncu maçtan sonra kırmızı kart gördü.