Gürcistan’a kaybeden A Milli Basketbol Takımımız ilk yenilgisini aldı | Spor haberleri





BATSHUAYI SAHAYA İNDİ

Fenerbahçe'nin son transferi Belçikalı golcü Michy Batshuayi, özel program dahilinde çalışmalarına başladı. Fenerbahçe günü izinli geçirirken, yeni transfer Michy Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı. Salonda gerçekleştirilen ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen yıldız futbolcu koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu. Batshuayi'ye Atletik Performans Antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.



CRESPO İLAÇ GİBİ GELDİ

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de başlayan Miguel Crespo hem orta sahaya canlılık getirdi hem de Arao'yu rahatlatarak Brezilyalı oyuncunun daha iyi performans göstermesini sağladı. Arao, bu sayede Fenerbahçe formasıyla ilk asistini Kayseri maçında yapmayı başardı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Crespo 11 yapılırken ilk azılacak oyunculardan birisi. Bunu geçen sezon da ispat etmişti" ifadelerine yer verildi.

ASLAN'DAN RODRİGUEZ BOMBASI

Mauro Icardi ile anlaşarak transferde yine büyük ses getiren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia... Aslan'ın listesinde bir başka yıldızın daha olduğu iddia edildi. Dünyaca ünlü isimlerle kadrosunu güçlendiren Cimbom'da Kolombiyalı yıldız gündeme geldi. LA10 adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın James Rodriguez transferini gerçekleştirebileceği ifade edildi. Kolombiyalı 10 numaranın transferiyle ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler yaşanabilir.



GALATASARAY'IN KONUĞU GAZİANTEP

Süper Lig'de şampiyonluğun önemli adaylarından Galatasaray bugün Gaziantep'i konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Konuk Gaziantep'in ise 10 puanı bulunuyor. Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.



BOLU TEK GOLLE GÜLDÜ

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor deplasmanda Pendik'i 1-0 yendi. Boluspor'un galibiyet golünü 29. dakikada Landel kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligdeki son iki maçını kazanan Pendikspor ligin ilk mağlubiyetini alıp 7 puanda kalırken, ligdeki ikinci galibiyetini alan Boluspor da 7 puana ulaşmış oldu.



KEÇİÖREN 3 DAKİKADA 3 PUANI KAPTI

Spor Toto 1. Lig'de Keçiörengücü evinde Sakaryaspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golleri 76. dakikada Olawoyin ve 79'da Muhammed'ten geldi. Sakaryaspor'un tek golü Kassongo'dan geldi. Ev sahibi ekip puanını 7'ye yükseltirken Sakaryaspor 6 puanda kaldı. Keçiörengücü haftaya Bandırma ile karşılaşacak. Sakaryaspor ise evinde Denizlispor'u ağırlayacak.



BANDIRMASPOR DENİZLİ'YE AVLADI

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor deplasmanda Denizlispor'u tek golle mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 61. dakikada Kerim Avcı kaydetti. Bandırma 3. maçından da galibiyetle ayrıldı



ELİS'TEN BÜYÜK BAŞARI

Belçıka'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışan milli sporcu Elis Özbay, 07:52.81'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.



JUDO'DA MADALYA YAĞMURU

Yunanistan'ın Kozani kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye 9 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 26 madalya kazandı. Milliler bu başarısıyla ülke sıralamasında da birinci oldu.



ABD AÇIK'TA NADAL GASQUET'Yİ 3-0'LA GEÇTİ

ABD Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, klasmanın 91. basamağındaki Fransız Richard Gasquet'yi 6-0, 6-1 ve 7-5'lik setlerle turnuva dışında bıraktı. Nadal'ın son 16 turundaki rakibi ABD'li Frances Tiafoe (22) oldu. Tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek, ABD'li Lauren Davis'i 2-0 yenerek son 16 turuna kalmayı başardı.



MOTOKROSCULAR AFYON'DA NEFES KESTİ

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) finali yapıldı. Sezonu Nancy Van De Ven, şampiyon tamamladı. Hollandalı Nancy Van De Ven'in ardından, Lynn Valk ikinci, Alman Larissa Papenmeier ise üçüncü oldu. Markalar sıralaması ise Yamaha, KTM ve Kawasaki şeklinde gerçekleşti.



TURKCELL GRANFONDO İZMİR'DE YAPILDI

Turkcell'in sürdürülebilir çevre için bisiklet kullanımı farkındalığını artırmak ve Türkiye'deki bisiklet kullanımına destek sağlamak için başlattığı Turkcell GranFondo yol bisiklet yarış serisinin yeni heyecanı İzmir'de yaşandı. Yoğun katılımın gözlendiği organizasyonda, 30'dan fazla ülkeden 2 bine yakın amatör ve profesyonel bisikletsever pedal çevirdi.



BAŞAKŞEHİR HEARTS İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı. Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.



STEFAN KUNTZ'DAN DORUKHAN'A ZİYARET

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sol dizinden ameliyat edilen Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti. Fulya Acıbadem Hastanesi'nde Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kuntz, milli futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı. Dorukhan "Bu sakatlıktan daha da güçlenerek çıkacağım" dedi.