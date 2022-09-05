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    Gürcistan’a kaybeden A Milli Basketbol Takımımız ilk yenilgisini aldı | Spor haberleri

    Türkiye Gürcistan’a 88-83 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Milliler, kural ihlali iddiasıyla maçın tekrarını istedi. İştesizler için derlediğimiz 5 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri....

    12 dev adam uzatmada yıkıldı

    A Milli Basketbol Takımımız, Euro Basket 2022 A grubu 3. maçında Gürcistan'a iki kez uzatmaya giden maç sonunda 88-83 mağlup oldu, 12 Dev Adam bu sonuçla grupta ilk yenilgisini aldı. Normal süresi 68-68 sona eren karşılaşmada ilk uzatmada 75-75 biterken ikinci uzatmaya etkili başlıyan Gürcistan 1 dakika kala Mamukelashvili'nin üçlüğü ile 84-81 öne geçti. Türkiye Cedi Osman ve Shane Larkin ile dış şut denemelerinden isabet çıkaramayınca mücadeleyi 88-83 kaybetti. Milli takım yetkilileri, Fukan'ın diskalifiye olduğu pozisyonda maç saatini devam ettiğini için maçın tekrarını talep etti. A Milli Basketbol Takımı bir sonraki maçında yarın Belçika ile karşılaşacak.



    FURKAN KORKMAZ'A ÇİRKİN SALDIRI...
    Normal sürenin bitimine 4.26 dakika kala Furkan Korkmaz ile Sanadze arasındaki tartışma sonrası iki oyuncu da diskalifiye edildi. 2. uzatmada Ergin Ataman, diskalifiye edildi. Maç sonrasında oyuncumuz Furkan Korkmaz, soyunma odası koridorunda saldırıya uğradı.



    EFELER TURNUVAYA VEDA ETTİ
    Polonya'da oynanan mücadelede ABD'ye 5. set sonunda 3-2 kaybeden Milli Takımımz 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti. İlk seti 25- 21, ikinci seti ise 25-17 kaybeden Filenin Efeleri 3. seti 25-22, dördüncü seti de 25-19'luk skorlarla alarak durumu eşitlese de final setini 15-12 kaybederek turnuvaya son 16 turunda veda etti.



        BÜYÜK GÜN ÇARŞAMBA
        Galatasaray yılın transfer bombasını patlatarak Mauro Icardi ile anlaşma sağladı. Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılan Fransız devi Paris Saint Germain'in 29 yaşındaki Arjantinli forveti Mauro Icardi ve kulübüyle el sıkıştı... Golcü futbolcunun yarın İstanbul'a geleceği ve bir gün sonra ise resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 3 sezon önce PSG'nin Inter'den 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Icardi için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Sarı-Kırmızılılar, Fransız kulübünde 8 milyon Euro maaş alan oyuncunun maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını ödeyecek. Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında İtalyan ekibi Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.



        A.DEMİR 1 PUANI 90+9'DA KURTARDI
        Süper Lig'de Hatayspor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Onur Ergün kaydetti. Adana Demirspor'un beraberlik golü 90+9'da Tayyip Talha'dan geldi. 90+3'te Tayyip'in attığı gol VAR'a takıldı. Sert geçen maçın 69. dakikasında olaylar çıktı. İki takım oyuncuları sakinleştikten sonra mücadele kaldığı yerden devam etti.



        KASIMPAŞA 3 PUANI 2 GOLLE ALDI
        Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. İstanbul ekibi 45+6. dakikada Hadergonaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Cemali 61. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi ve aradaki fark 2'ye çıktı. Antalyaspor'da Fredy 90+7'de kırmızı kart gördü. Konuk takım bu sonuçla puanını 6 yaparken, Antalya da 6 puanda kaldı.



            HULL CİTY EVİNDE KAYIP!
            İngiltere championship'te Hull City, Sheffield United'a 2-0 kaybetti. Maçın gollerini 20. dakikada Oliver Mc- Burnie ve 75'te Sander Berge kaydetti. Hull City'nin F.Bahçe'den kiraladığı Pelkas, maçın 77. dakikasında F.Bahçe'den Hull City'ye giden bir başka isim olan Ozan Tufan'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez sahaya çıkmış oldu.



            MANCHESTER UNITED ARSENAL'E 'DUR' DEDİ
            İngiltere Premier Lig'deki dev maçta Manchester United evinde Arsenal'i 3-1 yendi. Kırmızı Şeytanlar bu galibiyetle rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırdı. United, 6. maçında 4. galibiyetini aldı. Manchester'ın gollerini Antony ve Rashford (2) atarken Arsenal'in tek sayısını ise Bukayo Saka kaydetti.



            GBAMİN TAM İSABET
            Trabzonspor'un yeni transferlerinde Gbamin yavaş yavaş vitrine çıkmaya başladı. Orta alana dinamizm getiren başarılı oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı'nın Perşembe günü zorlu maçta Marek Hamsik ile birlikte görevlendireceği öğrenildi. Gbamin transferini taraftarlar tam isabet olarak yorumluyor.



                BATSHUAYI SAHAYA İNDİ
                Fenerbahçe'nin son transferi Belçikalı golcü Michy Batshuayi, özel program dahilinde çalışmalarına başladı. Fenerbahçe günü izinli geçirirken, yeni transfer Michy Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı. Salonda gerçekleştirilen ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen yıldız futbolcu koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu. Batshuayi'ye Atletik Performans Antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.

                CRESPO İLAÇ GİBİ GELDİ
                Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de başlayan Miguel Crespo hem orta sahaya canlılık getirdi hem de Arao'yu rahatlatarak Brezilyalı oyuncunun daha iyi performans göstermesini sağladı. Arao, bu sayede Fenerbahçe formasıyla ilk asistini Kayseri maçında yapmayı başardı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Crespo 11 yapılırken ilk azılacak oyunculardan birisi. Bunu geçen sezon da ispat etmişti" ifadelerine yer verildi.

                ASLAN'DAN RODRİGUEZ BOMBASI
                Mauro Icardi ile anlaşarak transferde yine büyük ses getiren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia... Aslan'ın listesinde bir başka yıldızın daha olduğu iddia edildi. Dünyaca ünlü isimlerle kadrosunu güçlendiren Cimbom'da Kolombiyalı yıldız gündeme geldi. LA10 adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın James Rodriguez transferini gerçekleştirebileceği ifade edildi. Kolombiyalı 10 numaranın transferiyle ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler yaşanabilir.

                GALATASARAY'IN KONUĞU GAZİANTEP
                Süper Lig'de şampiyonluğun önemli adaylarından Galatasaray bugün Gaziantep'i konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Konuk Gaziantep'in ise 10 puanı bulunuyor. Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

                BOLU TEK GOLLE GÜLDÜ
                Spor Toto 1. Lig'de Boluspor deplasmanda Pendik'i 1-0 yendi. Boluspor'un galibiyet golünü 29. dakikada Landel kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligdeki son iki maçını kazanan Pendikspor ligin ilk mağlubiyetini alıp 7 puanda kalırken, ligdeki ikinci galibiyetini alan Boluspor da 7 puana ulaşmış oldu.

                KEÇİÖREN 3 DAKİKADA 3 PUANI KAPTI
                Spor Toto 1. Lig'de Keçiörengücü evinde Sakaryaspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golleri 76. dakikada Olawoyin ve 79'da Muhammed'ten geldi. Sakaryaspor'un tek golü Kassongo'dan geldi. Ev sahibi ekip puanını 7'ye yükseltirken Sakaryaspor 6 puanda kaldı. Keçiörengücü haftaya Bandırma ile karşılaşacak. Sakaryaspor ise evinde Denizlispor'u ağırlayacak.

                BANDIRMASPOR DENİZLİ'YE AVLADI
                Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor deplasmanda Denizlispor'u tek golle mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 61. dakikada Kerim Avcı kaydetti. Bandırma 3. maçından da galibiyetle ayrıldı

                ELİS'TEN BÜYÜK BAŞARI
                Belçıka'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışan milli sporcu Elis Özbay, 07:52.81'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

                JUDO'DA MADALYA YAĞMURU
                Yunanistan'ın Kozani kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye 9 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 26 madalya kazandı. Milliler bu başarısıyla ülke sıralamasında da birinci oldu.

                ABD AÇIK'TA NADAL GASQUET'Yİ 3-0'LA GEÇTİ
                ABD Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, klasmanın 91. basamağındaki Fransız Richard Gasquet'yi 6-0, 6-1 ve 7-5'lik setlerle turnuva dışında bıraktı. Nadal'ın son 16 turundaki rakibi ABD'li Frances Tiafoe (22) oldu. Tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek, ABD'li Lauren Davis'i 2-0 yenerek son 16 turuna kalmayı başardı.

                MOTOKROSCULAR AFYON'DA NEFES KESTİ
                Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) finali yapıldı. Sezonu Nancy Van De Ven, şampiyon tamamladı. Hollandalı Nancy Van De Ven'in ardından, Lynn Valk ikinci, Alman Larissa Papenmeier ise üçüncü oldu. Markalar sıralaması ise Yamaha, KTM ve Kawasaki şeklinde gerçekleşti.

                TURKCELL GRANFONDO İZMİR'DE YAPILDI
                Turkcell'in sürdürülebilir çevre için bisiklet kullanımı farkındalığını artırmak ve Türkiye'deki bisiklet kullanımına destek sağlamak için başlattığı Turkcell GranFondo yol bisiklet yarış serisinin yeni heyecanı İzmir'de yaşandı. Yoğun katılımın gözlendiği organizasyonda, 30'dan fazla ülkeden 2 bine yakın amatör ve profesyonel bisikletsever pedal çevirdi.

                BAŞAKŞEHİR HEARTS İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI
                UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı. Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

                STEFAN KUNTZ'DAN DORUKHAN'A ZİYARET
                A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sol dizinden ameliyat edilen Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti. Fulya Acıbadem Hastanesi'nde Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kuntz, milli futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı. Dorukhan "Bu sakatlıktan daha da güçlenerek çıkacağım" dedi.

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                Haberler Spor Gürcistan’a kaybeden A Milli Basketbol Takımımız ilk yenilgisini aldı | Spor haberleri
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