Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael maç sonu önemli açıklamalarda bulundu





GALİBİYETİ ÇOK İSTEDİK...

Kendi hatamızdan gol yedik. Futbolda var ama bireysel hatalara dikkat etmemiz gerekiyor. Galibiyet için yüklendik penaltı golüyle öne geçtik. Sonrasında ise zorlandığımızı gördüm.