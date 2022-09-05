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    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael maç sonu önemli açıklamalarda bulundu

    İyi oynadığımız sırada gol yedik ama çabuk toparlandık. Rahat kazanacağımız maçı biz zora soktuk 2. yarının başında kalemizde şok bir gol gördük. Ama karakterimizle bu zorlu maçı kazanmayı başardık.

    Karakterimizle kazandık

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Maçın son derece zor geçtiğini ifade eden Fransız teknik adam, Ankaragücü'nün özellikle son yarım saatte çok dirençli bir futbol ortaya koyduğunu söyledi.



    İYİ OYNARKEN GOL YEDİK...
    Ismael şu ifadeleri kullandı: İyi oynadığımız sonrada gol yedik ama çabuk toparlandık. İlk yarıyı önde tamamlamamız bize pozitif enerji verdi. Ama 2. yarıya iyi başlayamadık.



    GALİBİYETİ ÇOK İSTEDİK...
    Kendi hatamızdan gol yedik. Futbolda var ama bireysel hatalara dikkat etmemiz gerekiyor. Galibiyet için yüklendik penaltı golüyle öne geçtik. Sonrasında ise zorlandığımızı gördüm.



        ANKARAGÜCÜ İYİ MÜCADELE ETTİ
        Ankaragücü'nün de çok iyi mücadele ettiğini söylemem gerekir. Her maçı kolay kazanamayız. Bugün karakterimizle maçı çevirdik ve kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

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        Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael maç sonu önemli açıklamalarda bulundu
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