Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael maç sonu önemli açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Maçın son derece zor geçtiğini ifade eden Fransız teknik adam, Ankaragücü'nün özellikle son yarım saatte çok dirençli bir futbol ortaya koyduğunu söyledi.
İYİ OYNARKEN GOL YEDİK...
Ismael şu ifadeleri kullandı: İyi oynadığımız sonrada gol yedik ama çabuk toparlandık. İlk yarıyı önde tamamlamamız bize pozitif enerji verdi. Ama 2. yarıya iyi başlayamadık.
GALİBİYETİ ÇOK İSTEDİK...
Kendi hatamızdan gol yedik. Futbolda var ama bireysel hatalara dikkat etmemiz gerekiyor. Galibiyet için yüklendik penaltı golüyle öne geçtik. Sonrasında ise zorlandığımızı gördüm.