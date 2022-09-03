Trabzonspor İstanbul'da kendine geldi! Trezeguet’nin golüyle Ümraniye' yi devirdi





DAHA DA İYİ OLACAĞIZ!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniye maçı sonrası açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "İkinci yarı gol sonrası oyunu daha erken koparabilirdik. Özellikle 2. yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Bunu daha da arttırmamız lazım. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Oyun ve oyuncular açısından. Bu değişimi kazanarak yaşamamız gerekiyor" dedi. Avcı, "Takımın yüzde 70'i geçen seneden olmayan oyuncu grubu. Her takıma zorluk çıkaran bir takım vardı karşımızda. Biz kazandık ama daha iyi bir oyuna döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.