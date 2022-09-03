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    Trabzonspor İstanbul'da kendine geldi! Trezeguet’nin golüyle Ümraniye' yi devirdi

    Son 4 resmi sınavında 2 yenilgi, 2 beraberlik alan Bordo-Mavleilir dün İstanbul’da kendine geldi. Abdullah Avcı’nın ekibi etkili bir futbol ortaya koyamasa da 60. dakikada Mısırlı Trezeguet’nin golüyle Ümraniye' yi devirdi.

    Hayata dönüş

    Trabzon hayata döndü... Son 2 resmi maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Bordo-Mavililer, Ümraniyespor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1-0 mağlup ederek moral buldu. 10. dakikada yeni transfer Gbamin'in yay içinden yerden sert şutunda, top yan direk dibinden auta gitti.



    SERKAN GOLE İZİN VERMEDİ
    11. dakikada Trabzonspor çok etkili geldi. Bardhi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin sol ayağıyla sert şutunu, kaleci Serkan Kırıntılı ayağıyla kurtardı.



    BAKASETAS ÇOK ETKİLİ VURDU
    32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla şutu yandan dışarı çıktı. 47'de Bakasetas'ın etkili frikiğini Serkan kornere çeldi.



        SAHNEYE TREZEGUET ÇIKTI
        56'da Bartra'nın gelişine müthiş şutunu kaleci Serkan aynı güzellikte kurtardı. 60. dakikada Trabzonspor, Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmedi.



        AYAĞININ TOZUYLA
        Trabzonspor'un önceki gün Lorient'ten transfer ettiği Umut Bozok yeni takımıyla hiç idmana çıkmadan dün formayı sırtına geçirdi. Geçen sezon ligde gol krallığı yaşayan tecrübeli forvet ikinci yarının başında oyuna girdi ve etkili bir futbol sergiledi. Umut Bozok önümüzdeki haftalarda takıma katkı verebileceğini gösterdi.



        TREZEGUET SİFTAH YAPTI
        Trabzonspor formasıyla bu sezon 8. maçına çıkan Mısırlı yıldız Trezeguet, Bordo-Mavili takımda ilk kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncunun 1 de asisti var. Trabzonspor formasıyla ilk golünü Ümraniyespor'a atan Trezeguet, bu sezon Süper Lig'de çektiği 17'nci şutta fileleri havalandırdı. Mısırlı yıldız maçtan sonra, "3 puanı kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.



            DORUKAN SAKATLANDI
            Trabzon'da sakatlar kervanına Dorukhan Toköz de katıldı. Tecrübeli futbolcu ilk yarının sonlarında yaşanan pozisyonda şanssız bir sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Dizinden sakatlandığı gözlenen ve hemen kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz'un kesin durumu bugün netlik kazanacak.



            DAHA DA İYİ OLACAĞIZ!
            Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniye maçı sonrası açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "İkinci yarı gol sonrası oyunu daha erken koparabilirdik. Özellikle 2. yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Bunu daha da arttırmamız lazım. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Oyun ve oyuncular açısından. Bu değişimi kazanarak yaşamamız gerekiyor" dedi. Avcı, "Takımın yüzde 70'i geçen seneden olmayan oyuncu grubu. Her takıma zorluk çıkaran bir takım vardı karşımızda. Biz kazandık ama daha iyi bir oyuna döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



            İSTANBUL'DA EZİCİ ÜSTÜNLÜK
            Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına konuk olduğu 13 Süper Lig maçının 10'undan galip ayrılan Trabzonspor (2 beraberlik 1 mağlubiyet), bu sezonki iki karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.



                TAHA KALESİNİ GOLE KAPATTI
                Uğurcan'ın sakatlığından sonra kaleye geçen Taha Tepe, Galatasaray'dan sonra Ümraniyespor maçında da kalesini gole kapattı. Genç kaleci kendisine dün çok iş düşmese de, arkadaşlarına attığı paslarla büyük alkış topladı.

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