Trabzonspor İstanbul'da kendine geldi! Trezeguet’nin golüyle Ümraniye' yi devirdi

Trabzon hayata döndü... Son 2 resmi maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Bordo-Mavililer, Ümraniyespor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1-0 mağlup ederek moral buldu. 10. dakikada yeni transfer Gbamin'in yay içinden yerden sert şutunda, top yan direk dibinden auta gitti.
SERKAN GOLE İZİN VERMEDİ
11. dakikada Trabzonspor çok etkili geldi. Bardhi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin sol ayağıyla sert şutunu, kaleci Serkan Kırıntılı ayağıyla kurtardı.
BAKASETAS ÇOK ETKİLİ VURDU
32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla şutu yandan dışarı çıktı. 47'de Bakasetas'ın etkili frikiğini Serkan kornere çeldi.