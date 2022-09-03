Cimbom’da kanat operasyonu! Sallai ve Paulinho için girişimleri sürdürüyor





İZMİR'DE SESSİZ GECE!

TFF 1. Lig'in 4. haftasının açılış maçında Göztepe ile Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı. İlk hafta Sakaryaspor'u deplasmanda mağlup eden İzmir temsilcisi Göztepe'nin galibiyet hasreti 3 haftaya çıktı. Geçen hafta evinde Pendikspor'a kaybeden Gençlerbirliği ise son iki haftada 5 puan kaybetti. İki takımın da 5 puanı bulunuyor.



POTADA RAKİP BULGARİSTAN

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına devam ediliyor. 12 Dev Adam, bu yıl 41. kez düzenlenen EuroBasket 2022'de ikinci maçına bugün Bulgaristan karşısında çıkacak. Saat 17.15'te başlayacak olan mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak. İlk maçta Karadağ'ı mağlup etmiştik.



BEŞİKTAŞ'A UEFA ŞOKU

Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında Yapılandırma Anlaşması imzalandığını duyurdu. Beşiktaş: "Yapılandırma anlaşması, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsamaktadır. Şirketimiz geçiş periyodunda (2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) UEFA denk hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir" denildi... UEFA'nın Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon Avrupa'dan kazandığı 4 milyon Euro'ya tedbir konulduğu belirtildi. Beşiktaş, UEFA ile yaptığı yeni anlaşmada sözleşmeye uymazsa ağır cezalarla karşılaşabilecek. Bu cezalar arasında UEFA A listesine 25 yerine 23 oyuncu yazmak, Avrupa'dan men cezası almak yer alıyor.



F.BAHÇE VE TRABZON İZLEMEDE!

F.Bahçe ve Trabzonspor'un finansal kontrol açısından izleme listesinde yer aldığı açıklandı... Açıklamada, "Fenerbahçe ve Trabzonspor, COVID-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek" ifadeleri yer aldı.



EMRE BELÖZOĞLU UZATTI!

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza töreninde Başkan Göksel Gümüşdağ da yer aldı.



AHMED MUSA SİVAS'TA

Sivasspor en son Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Musa ile sözleşme imzaladı. Yiğidolar'ın yeni yıldızı, "Sivasspor'un başarısı için çok çalışacağım" dedi.



GİRESUN-KONYASPOR

Süper Lig'de bugün Giresunspor ile Konyaspor karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Program: 19.15 Sivasspor- Karagümrük, Medipol Başakşehir- Corendon Alanyaspor.



HANGİ YILDIZLAR GİDECEK?

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu kapıya dayandı. Sarı Lacivertlilerde şu anda 17 yabancı futbolcu bulunurken bu isimlerden 14'ü TFF'ye verilecek listede yer alabilecek. Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine 5 gün kala en az 3 yabancı oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda. Avrupa kulüpleri tarafından teklif alan Szalai ve Rossi'nin yanı sıra takımdaki geleceği tartışılan Lemos ve Novak'ın da ayrılması gündemde.

Attila Szalai

Luan Peres

Gustavo Henrique

Mauricio Lemos

Filip Novak

Ezgjan Alioski

Lincoln

Osayi Samuel

Willian Arao

Miha Zajc

Miguel Crespo

Diego Rossi

Enner Valencia

Bruma

Joshua King

Joao Perdo

Batshuayi



FENER EVİNDE 3 PUAN ARIYOR

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, bugün Kadıköy'de Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.



CHELSEA JUVENTUS'TAN ZAKARİA'YI KAPTI!

Chelsea, İtalyan ekibi Juventus'tan Denis Zakaria'yı kiraladı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İsviçre Milli Takımı futbolcusu Denis Zakaria'nın, sezon sonu kalıcı transfer seçeneğiyle kiralık olarak kadroya katıldığı ifade edildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon ocak ayından Mönchengladbach'tan Juventus'a transfer olmuştu.



LİVERPOOL JUVE'DEN MELO'YU TRANSFER ETTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İtalyan temsilcisi Juventus'un futbolcusu Arthur Melo'yu kiraladı. Açıklamada, Melo'nun "Dünya futbolunda çok şey temsil eden bu harika formayı giydiğim için gerçekten çok mutluyum, bu bir rüya." ifadelerine yer verildi. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkmıştı.



ALMAN YILDIZ DRAXLER BENFİCA'YA KİRALANDI

Fransız temsilcisi Paris Saint- Germain orta saha oyuncusu Julian Draxler'i Portekiz temsilcisi Benfica'ya kiraladı. Draxler'in, "Bence iyi futbol oynamak, kendimi bulmak için mükemmel bir kulübe geldim." ifadelerine yer verildi. 28 yaşındaki Alman oyuncu, 2017 yılında PSG'ye transfer olmuş ve burada dört lig şampiyonluğu kazanmıştı.



RAFAEL NADAL ADINI 3. TURA YAZDIRDI

ABD Açık'ın 2 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal, üçüncü tura yükseldi. Sakatlığı nedeniyle bir süre kortlardan uzak kalan 36 yaşındaki Nadal, erkekler dünya sıralamasının 60. basamağındaki İtalyan Fabio Fognini ile karşılaştı. İspanyol tenisçi, ilk seti 6-2 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-4, 6-2, 6-1 kazanarak tur atladı.

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