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    Cimbom’da kanat operasyonu! Sallai ve Paulinho için girişimleri sürdürüyor

    Galatasaray, Freiburg forması giyen Sallai ve Leverkusen’in Brezilyalı yıldızı Paulinho için girişimlerini sürdürüyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Cimbom’da kanat operasyonu

    Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray, kanat transferi için büyük uğraş veriyor. Sarı-Kırmızılılar, Alman ekibi Freiburg'da forma giyen Rollland Sallai'yi transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Sağ kanatta forma giyen Macar yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar ayrıca sol ve sağ kanatta görev alabilen Brezilyalı yıldız Paulinho için de transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'de ter döken yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu yüzden de Alman ekibi transfere sıcak bakıyor. Paulinho bu sezon 2 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi.



    LİNNES İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI!
    G.Saray'da Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi feshedildi. G.Saray daha önce Linnes'le de aynı sorunları yaşamıştı. Fatih Terim, Norveçli sağ beki önce takımda tutmuş, transferin kapanmasına ramak kala 'Kendine yeni bir kulüp bul' demişti. Linnes de tıpkı Omar gibi bu öneriye sıcak bakmazken, tecrübeli futbolcunun sözleşmesi askıya alınmıştı.



    GOMEZ İLK GOLÜNÜ ATTI!
    Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez'i kadrosuna katan Trabzonspor'un dünkü paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Yapılan paylaşım Fenerbahçeliler'i biraz kızdırdı. Bordo Mavili kulübün yaptığı paylaşımda, "Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden..." ifadelerini kullanarak transferde karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Bu video kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki Urugaylı oyuncu Maxi Gomez, Bordo-Mavililer'in 168. yabancı oyuncu transferi olmuştu. Maxi Gomez için Valencia kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 4 taksit halinde 3 milyon Euro ödenecek. Gomez'in başka bir kulübe transfer olması halinde Valencia'ya ayrıca, transfer olduğu kulübe ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 25'i kadar ödeme yapılacak.



        TRABZONSPOR YUSUF'A KAVUŞTU
        Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, dün İstanbul'a geldi. Fransa'dan kalkan özel uçakla saat 13.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan milli yıldızı Başkan Ahmet Ağaoğlu karşıladı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Yazıcı, tekrardan Trabzonspor'a döndüğü için farklı bir heyecanı olduğunu dile getirerek, "Umarım bu heyecanımı da sahaya yansıtırım. Bana destek olan ve gelmemi isteyen Trabzonsporlular'a teşekkür ederem" ifadelerini kullandı.



        GHEZZAL YEDEK BAŞLAYACAK!
        Beşiktaş'ta sakat oyunculardan haber var... Ghezzal dün de bireysel antrenman yaptı. Ankaragücü maçında ilk 11'de oynaması zor gözüküyor. Kadroda büyük bir ihtimalle yer alacak. Salih Uçan'ın sakatlığı geçti. Dün takımla birlikte çalıştı. Oynamasına engel bir durum yok. Josef ise takımla çalışmalarına devam ediyor. Fiziki açıdan toparlıyor. Atiba, A.Gücü maçını da kaçıracak.



        WEGHORST MİLLİ TAKIMDA
        Kartal'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Hollanda'nın Uluslar Ligi aday kadrosuna çağrıldı. Süper Lig'de 4 maçta 2 golü var.



            İZMİR'DE SESSİZ GECE!
            TFF 1. Lig'in 4. haftasının açılış maçında Göztepe ile Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı. İlk hafta Sakaryaspor'u deplasmanda mağlup eden İzmir temsilcisi Göztepe'nin galibiyet hasreti 3 haftaya çıktı. Geçen hafta evinde Pendikspor'a kaybeden Gençlerbirliği ise son iki haftada 5 puan kaybetti. İki takımın da 5 puanı bulunuyor.

            POTADA RAKİP BULGARİSTAN
            2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına devam ediliyor. 12 Dev Adam, bu yıl 41. kez düzenlenen EuroBasket 2022'de ikinci maçına bugün Bulgaristan karşısında çıkacak. Saat 17.15'te başlayacak olan mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak. İlk maçta Karadağ'ı mağlup etmiştik.

            BEŞİKTAŞ'A UEFA ŞOKU
            Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında Yapılandırma Anlaşması imzalandığını duyurdu. Beşiktaş: "Yapılandırma anlaşması, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsamaktadır. Şirketimiz geçiş periyodunda (2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) UEFA denk hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir" denildi... UEFA'nın Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon Avrupa'dan kazandığı 4 milyon Euro'ya tedbir konulduğu belirtildi. Beşiktaş, UEFA ile yaptığı yeni anlaşmada sözleşmeye uymazsa ağır cezalarla karşılaşabilecek. Bu cezalar arasında UEFA A listesine 25 yerine 23 oyuncu yazmak, Avrupa'dan men cezası almak yer alıyor.

            F.BAHÇE VE TRABZON İZLEMEDE!
            F.Bahçe ve Trabzonspor'un finansal kontrol açısından izleme listesinde yer aldığı açıklandı... Açıklamada, "Fenerbahçe ve Trabzonspor, COVID-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek" ifadeleri yer aldı.

            EMRE BELÖZOĞLU UZATTI!
            Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza töreninde Başkan Göksel Gümüşdağ da yer aldı.

            AHMED MUSA SİVAS'TA
            Sivasspor en son Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Musa ile sözleşme imzaladı. Yiğidolar'ın yeni yıldızı, "Sivasspor'un başarısı için çok çalışacağım" dedi.

            GİRESUN-KONYASPOR
            Süper Lig'de bugün Giresunspor ile Konyaspor karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Program: 19.15 Sivasspor- Karagümrük, Medipol Başakşehir- Corendon Alanyaspor.

            HANGİ YILDIZLAR GİDECEK?
            Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu kapıya dayandı. Sarı Lacivertlilerde şu anda 17 yabancı futbolcu bulunurken bu isimlerden 14'ü TFF'ye verilecek listede yer alabilecek. Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine 5 gün kala en az 3 yabancı oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda. Avrupa kulüpleri tarafından teklif alan Szalai ve Rossi'nin yanı sıra takımdaki geleceği tartışılan Lemos ve Novak'ın da ayrılması gündemde.
            Attila Szalai
            Luan Peres
            Gustavo Henrique
            Mauricio Lemos
            Filip Novak
            Ezgjan Alioski
            Lincoln
            Osayi Samuel
            Willian Arao
            Miha Zajc
            Miguel Crespo
            Diego Rossi
            Enner Valencia
            Bruma
            Joshua King
            Joao Perdo
            Batshuayi

            FENER EVİNDE 3 PUAN ARIYOR
            Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, bugün Kadıköy'de Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

            CHELSEA JUVENTUS'TAN ZAKARİA'YI KAPTI!
            Chelsea, İtalyan ekibi Juventus'tan Denis Zakaria'yı kiraladı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İsviçre Milli Takımı futbolcusu Denis Zakaria'nın, sezon sonu kalıcı transfer seçeneğiyle kiralık olarak kadroya katıldığı ifade edildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon ocak ayından Mönchengladbach'tan Juventus'a transfer olmuştu.

            LİVERPOOL JUVE'DEN MELO'YU TRANSFER ETTİ
            İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İtalyan temsilcisi Juventus'un futbolcusu Arthur Melo'yu kiraladı. Açıklamada, Melo'nun "Dünya futbolunda çok şey temsil eden bu harika formayı giydiğim için gerçekten çok mutluyum, bu bir rüya." ifadelerine yer verildi. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkmıştı.

            ALMAN YILDIZ DRAXLER BENFİCA'YA KİRALANDI
            Fransız temsilcisi Paris Saint- Germain orta saha oyuncusu Julian Draxler'i Portekiz temsilcisi Benfica'ya kiraladı. Draxler'in, "Bence iyi futbol oynamak, kendimi bulmak için mükemmel bir kulübe geldim." ifadelerine yer verildi. 28 yaşındaki Alman oyuncu, 2017 yılında PSG'ye transfer olmuş ve burada dört lig şampiyonluğu kazanmıştı.

            RAFAEL NADAL ADINI 3. TURA YAZDIRDI
            ABD Açık'ın 2 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal, üçüncü tura yükseldi. Sakatlığı nedeniyle bir süre kortlardan uzak kalan 36 yaşındaki Nadal, erkekler dünya sıralamasının 60. basamağındaki İtalyan Fabio Fognini ile karşılaştı. İspanyol tenisçi, ilk seti 6-2 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-4, 6-2, 6-1 kazanarak tur atladı.

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            Haberler Spor Cimbom’da kanat operasyonu! Sallai ve Paulinho için girişimleri sürdürüyor
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