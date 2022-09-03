Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a yeni bir teklifte bulundu

Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferi için büyük uğraş veriyor. Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor forması giyen 29 yaşındaki oyuncu için teklifini güncelledi. Kara Kartal, tecrübeli oyuncunun transferi için İspanyol stoperi Montero'yu 1 yıllığına Akdeniz ekibine sundu. Alanyaspor'un bu teklifini düşündüğü ve kısa süre içinde Beşiktaş'a dönüş yapacağı belirtildi. Bu arada Tayfur Bingöl de Beşiktaş'a transfer olabilmek için her yolu deniyor. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'a gelebilmek için alacaklarından feragat edeceğini de kulübüne söyledi, ayrılması için yine izin istedi. Bu gelişmelerin ardından transferin sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi bu transferi yerli oyuncu sayısının artması için çok istiyor. Ayrıca oyuncu, sağ bek dışında orta sahanın iki kanadında da forma giyebiliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de oyuncu birçok mevkide oynadığı için transfere sıcak bakıyor.

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