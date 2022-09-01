12 Dev Adam EuroBasket 2022'de sahnede! Türkiye - Karadağ maçı canlı takip

2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı'mız ilk maçında Karadağ ile kozlarını paylaşıyor.
Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden galip ayrılmanın peşinde.
MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI
3 Eylül Cumartesi:
17.15 Bulgaristan-Türkiye
4 Eylül Pazar:
20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir