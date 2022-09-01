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    • Spor
    • 01.09.2022 17:25
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    • 01.09.2022 17:28
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    12 Dev Adam EuroBasket 2022'de sahnede! Türkiye - Karadağ maçı canlı takip

    2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) heyecan dorukta... A Milli Basketbol Takımı, ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Türkiye - Karadağ maçı canlı takip

    2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı'mız ilk maçında Karadağ ile kozlarını paylaşıyor.

    Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden galip ayrılmanın peşinde.




    MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

    3 Eylül Cumartesi:

    17.15 Bulgaristan-Türkiye

    4 Eylül Pazar:

    20.00 Türkiye-Gürcistan

    6 Eylül Salı:

    14.30 Belçika-Türkiye

    7 Eylül Çarşamba:

    14.30 Türkiye-İspanya



    A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU
    Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

    Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

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    Haberler Spor 12 Dev Adam EuroBasket 2022'de sahnede! Türkiye - Karadağ maçı canlı takip
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