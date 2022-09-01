Okan Buruk'tan sol beke süpriz hamle! | Spor haberleri

Galatasaray'da transferin bitimine kadar takviye edilmesi düşünülen bölgelerden birisi de sol bek. Patrick van Aanholt'un sezona çok kötü başlamasının ardından Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek transferi için girişimlere başlayan yönetim hem yüksek maliyetler hem de yabancı kontenjarı nedeniyle oldukça zorlanıyor. Alınan bilgilere göre Okan Buruk, sol bek transferinin yapılamaması durumunda çözümü takım içinden bulacak. Tecrübeli hocanın tamamen iyileşmesi sonrası Leo Dubois'i sol bekte kullanmayı düşündüğü belirtiliyor. Kariyeri boyunca 14 kez defansın solunda görev yapan Fransız yıldızla özel olarak görüşen Okan Buruk'un kafasındaki bu planı anlattığı öğrenildi. Takımla birlikte idmanlara başlayan Dubois'in Gaziantep maçının kadrosunda olacağı ancak fiziki açıdan eksikleri olduğu için yedek kulübesinde oturacağı ifade ediliyor.
ARDA'DAN JÜBİLE KARARI
Geçtiğimiz sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan kariyeriyle ilgili kesin kararı verdi. 1 sezon daha forma giymek isteyen tecrübeli futbolcunun şartlarına uygun bir teklif almadığı ve bu nedenle futbolculuk kariyerine son noktayı koymaya karar verdiği öğrenildi. Arda Turan'ın önümüzdeki günlerde kararını yazılı açıklama ile kamuoyuna açıklayacağı ve ardından teknik adamlık için kolları sıvayacağı gelen bilgiler arasında.
OMAR'LA KIRAN KIRANA!
Sacha Boey'in müthiş çıkışı sonrası 3. sağ bek durumuna düşen ve takımdan gönderilmesine karar verilen Omar Elabdellaoui'yle yolların ayrılması için görüşmeler sürüyor. Norveçli futbolcunun menajeriyle masaya oturan yönetim uzlaşma yolu arıyor. Alınan bilgilere göre Omar'ın menajeri 1 yıllık garanti ücret olan 1.4 milyon Euro'yu talep etti. Yönetimin ise bu paranın yarısını ödeyerek fesih yoluyla bu işi bitirmek istediği öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.