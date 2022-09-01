Okan Buruk'tan sol beke süpriz hamle! | Spor haberleri





ELAYIS TAVŞAN TAKIMDA KALIYOR

Beşiktaş ile transfer görüşmesi gerçekleştiren yıldız futbolcu Elayis Tavşan ile ilgili Hollanda medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. De Gelderlander'in haberine göre genç yıldız Nijmegen'den ayrılmayacak. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon forma giydiği 3 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Kulübeyle olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor.



A.GÜCÜ TOLGA CİĞERCİ'Yİ RESMEN AÇIKLADI

Ankaragücü, son olarak Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı. Başkient ekibi, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, transfer için 1,5 aydır devam eden görüşmelerin dün gece sonuçlandığını belirterek, "Hocamızın da ortak kanaati doğrultusunda transferi netleştirdik"dedi.



LİGDE YENİ SEZONUN FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ

Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle: Fenerbahçe- Mersin , Emlak Konut-Rize Belediyesi, Botaş-OGM Ormanspor, Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi, Bursa Basket-Hatay Belediyespor, Antalya Basket-Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basket, Beşiktaş. Ligde yeni sezon 8 Ekim'de başlayıp, 30 Mart 2023'te sona erecek.



KONYASPOR DİOUF'U RENKLERİNE BAĞLADI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, Senegalli forvet Mame Diouf'u kadrosuna kattı.Bonservis bedeli ödenmeden Konyaspor kadrosuna katılan Diouf, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıkıp sezonu 12 gol ve 3 asistle tamamlamıştı. 34 yaşındaki yıldız forvet, yeni takımnda 99 numaralı formayı giyecek.



TÜRKİYE KANADA'YI 3-0 MAĞLUP ETTİ

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Turnuvada Son 16 turu karşılaşmaları 4-6 Eylül'de yapılacak.



MARİO BALOTELLİ SİON'A TRANSFER OLDU

Adana Demirspor yıldız oyuncu Mario Balotelli ile yolların ayrıldığını duyurdu. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."denildi. Balotelli Sion ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Golcü oyuncu Adana Demir formasıyla 35 maçta 19 gol, 6 asistle oynadı.



KEREM'E SON BİR ŞANS DAHA

Cimbom iki günlük iznin ardından Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı. Okan Buruk'un performansı eleştiri alan ve artık yedek kalacağı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'na son bir şans daha vermeyi düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hoca, Trabzonspor maçının 11'inde değişiklik yapmayı düşünmüyor.



SERDAR DURSUN WESTERLO YOLCUSU

Fenerbahçe'de yedek kaldığı için mutsuz olan Serdar Dursun ayrılık arifesinde... Sarı-Lacivertliler'e geldiği günden beri attığı gollerle dikkat çeken tecrübeli oyuncunun ayrılık isteğini yönetime sunduğu öğrenildi. Serdar Dursun, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile görüşüyor.

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