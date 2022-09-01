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    Okan Buruk'tan sol beke süpriz hamle! | Spor haberleri

    Aanholt’un performansından memnun olmayan Okan Buruk transferin bitimine kadar sol bek takviyesi yapılmaması durumunda Dubois’yı bu bölgede oynatmanın planlarını yapıyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    İşte Aslan’ın yeni sol beki!

    Galatasaray'da transferin bitimine kadar takviye edilmesi düşünülen bölgelerden birisi de sol bek. Patrick van Aanholt'un sezona çok kötü başlamasının ardından Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek transferi için girişimlere başlayan yönetim hem yüksek maliyetler hem de yabancı kontenjarı nedeniyle oldukça zorlanıyor. Alınan bilgilere göre Okan Buruk, sol bek transferinin yapılamaması durumunda çözümü takım içinden bulacak. Tecrübeli hocanın tamamen iyileşmesi sonrası Leo Dubois'i sol bekte kullanmayı düşündüğü belirtiliyor. Kariyeri boyunca 14 kez defansın solunda görev yapan Fransız yıldızla özel olarak görüşen Okan Buruk'un kafasındaki bu planı anlattığı öğrenildi. Takımla birlikte idmanlara başlayan Dubois'in Gaziantep maçının kadrosunda olacağı ancak fiziki açıdan eksikleri olduğu için yedek kulübesinde oturacağı ifade ediliyor.



    ARDA'DAN JÜBİLE KARARI
    Geçtiğimiz sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan kariyeriyle ilgili kesin kararı verdi. 1 sezon daha forma giymek isteyen tecrübeli futbolcunun şartlarına uygun bir teklif almadığı ve bu nedenle futbolculuk kariyerine son noktayı koymaya karar verdiği öğrenildi. Arda Turan'ın önümüzdeki günlerde kararını yazılı açıklama ile kamuoyuna açıklayacağı ve ardından teknik adamlık için kolları sıvayacağı gelen bilgiler arasında.



    OMAR'LA KIRAN KIRANA!
    Sacha Boey'in müthiş çıkışı sonrası 3. sağ bek durumuna düşen ve takımdan gönderilmesine karar verilen Omar Elabdellaoui'yle yolların ayrılması için görüşmeler sürüyor. Norveçli futbolcunun menajeriyle masaya oturan yönetim uzlaşma yolu arıyor. Alınan bilgilere göre Omar'ın menajeri 1 yıllık garanti ücret olan 1.4 milyon Euro'yu talep etti. Yönetimin ise bu paranın yarısını ödeyerek fesih yoluyla bu işi bitirmek istediği öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.



        SON ADAY ABDOU DIALLO
        Türkiye'de transfer penceresinin kapanmasına 1 hafta kala Galatasaray'da stoper arayışları yoğun bir şekilde sürüyor. Gent formasını giyen Andreas Hanche Olsen'le anlaşan ancak transfere son noktayı koymayan Sarı-Kırmızılılar kadrodaki yerli sıkıntısını düşünerek Kaan Ayhan için yeniden harekete geçmişti. Dün de Fransız basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Ülkenin en önemli yayın organlarından L'Equipe'in iddiasına göre Galatasaray, PSG formasını giyen Abdou Diallo ile ilgileniyor. Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun takımdan kesin olarak gönderileceği, Leipzig ve Benfica'nın yanı sıra Galatasaray'ın bu transfer için devrede olduğu belirtildi. PSG'nin 2019 yılında Dortmund'tan 32 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Abdou Diallo beklentilerin uzağında kaldı. Fransız ekibiyle 75 maça çıkan ve sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Senegalli stoper için Galatasaray'ın kiralama girişiminde bulunduğu ifade ediliyor.



        5 MİLYONA GELDİ 400 BİNE GİTTİ
        F.Bahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında performans sergileyen Mergim Berisha, Sarı-Lacivertli takımdan resmen ayrıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz" denildi. Ausgburg kulübü, Berisha'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı duyurdu. Kanarya'nın 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Berisha, 400 bin Euro'ya kiralandı.



        FENERBAHÇE ZİRVEDE
        Süper Lig'in 4 büyüğü bu sezon yaptıkları oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor... Fenerbahçe şimdiyle kadar gönderdiği oyunculardan 30 milyon Euro gelir elde etti. Trabzonspor, 18.6 milyon Euro bonservis girdisi sağlarken G.Saray 12.5, Beşiktaş ise 8.5 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı. Fenerbahçe, Kim Min Jjae'nin satışından 18 milyon, Allahyar'dan 4.5 milyon, Ozan Tufan ve Tisserand'tan 3'er milyon Euro kazandı. Kanarya ayrıca Muhammed Gümüşkaya, Lamine Diack, Berisha ve Arda Kurtulan transferlerinden de kasasını doldurmayı başardı.



            ATTİLA SZALAİ ZENİT'İ REDDETTİ
            F.Bahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin peşini bırakmıyorlar... Macar medyasından Nemzetisport'un haberine göre, Rusya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Zenit, yıldız oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro maaşla 4 yıllık sözleşme teklif etti. Ancak tecrübeli oyuncu bu maaşı kabul etmedi. Zenit'in ise Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.



            BORDEAUX'YA KİRALIK GİDİYOR!
            Fransız basınında yer alan haberde; Bordeaux'nun 22 yaşındaki Burak Kapacak için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı belirtildi. Fransız ekibinin teklifinin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu aktarıldı. Bordeaux, Kapacak'ı Bursa'dayken de almak istemiş ancak oyuncu F.Bahçe'yi tercih etmişti. Transfer kısa sürede netlik kazanacak.



            CORNELIUS KOPENHAG'DA
            Trabzonspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius dün sabah saatlerinde Trabzon'dan ayrıldı ve Danimarka'ya uçtu. Özel uçakla Kopenhag'a giden tecrübeli golcü yeni kulübüyle son detayları görüştükten ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Andreas Cornelius, Kopenhag'a yeniden döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Danimarkalı golcü, Bordo-Mavili forma altında 49 maçta 24 gole katkı yaptı. Cornelius, geçen sezonun başında 5.12 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Trabzonspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcu, 6 milyon Euro karşılığı yuvası Kopenhag'a döndü.



                HEDEFİM ÖNCELİKLE ŞAMPİYONLUK
                Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok dün kente geldi. Bordo-Mavililerin yeni transferi Umut Bozok havalimanında yaptığı açıklamada, "Gol kralı olarak ligi bitirdim, inşallah şampiyon olarak ligi bitireceğiz. Hedefim önce şampiyonluk, sonra en çok gol atmak. Heyecanlıyım. İlk maçımızı merakla bekliyorum. Çok mutluyum" dedi.



                KOUASSİ'YE HULL CİTY KANCASI
                Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Kouassi ile ilgileniyor. Transferle ilgili kısa sürede net adımların atılması bekleniyor. Kouassi, oynadığı 25 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Yönetim, İngiliz ekibiyle kiralık olarak anlaşma sağladı.



                FASSNACHT MÜJDESİ
                Young Boys, Christian Fassnacht'ın lisansını iptal etti. Yaşanan bu gelişme sonrasında tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş, yaz transfer sezonu boyunca yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu. İstanbul'a gelip Siyah-Beyazlı kulübün yöneticileriyle görüşen ve şehri gezen Fassnacht anlaşmaya sıcak bakıyor.



                    ELAYIS TAVŞAN TAKIMDA KALIYOR
                    Beşiktaş ile transfer görüşmesi gerçekleştiren yıldız futbolcu Elayis Tavşan ile ilgili Hollanda medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. De Gelderlander'in haberine göre genç yıldız Nijmegen'den ayrılmayacak. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon forma giydiği 3 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Kulübeyle olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor.

                    A.GÜCÜ TOLGA CİĞERCİ'Yİ RESMEN AÇIKLADI
                    Ankaragücü, son olarak Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı. Başkient ekibi, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, transfer için 1,5 aydır devam eden görüşmelerin dün gece sonuçlandığını belirterek, "Hocamızın da ortak kanaati doğrultusunda transferi netleştirdik"dedi.

                    LİGDE YENİ SEZONUN FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ
                    Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle: Fenerbahçe- Mersin , Emlak Konut-Rize Belediyesi, Botaş-OGM Ormanspor, Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi, Bursa Basket-Hatay Belediyespor, Antalya Basket-Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basket, Beşiktaş. Ligde yeni sezon 8 Ekim'de başlayıp, 30 Mart 2023'te sona erecek.

                    KONYASPOR DİOUF'U RENKLERİNE BAĞLADI
                    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, Senegalli forvet Mame Diouf'u kadrosuna kattı.Bonservis bedeli ödenmeden Konyaspor kadrosuna katılan Diouf, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıkıp sezonu 12 gol ve 3 asistle tamamlamıştı. 34 yaşındaki yıldız forvet, yeni takımnda 99 numaralı formayı giyecek.

                    TÜRKİYE KANADA'YI 3-0 MAĞLUP ETTİ
                    2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Turnuvada Son 16 turu karşılaşmaları 4-6 Eylül'de yapılacak.

                    MARİO BALOTELLİ SİON'A TRANSFER OLDU
                    Adana Demirspor yıldız oyuncu Mario Balotelli ile yolların ayrıldığını duyurdu. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."denildi. Balotelli Sion ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Golcü oyuncu Adana Demir formasıyla 35 maçta 19 gol, 6 asistle oynadı.

                    KEREM'E SON BİR ŞANS DAHA
                    Cimbom iki günlük iznin ardından Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı. Okan Buruk'un performansı eleştiri alan ve artık yedek kalacağı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'na son bir şans daha vermeyi düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hoca, Trabzonspor maçının 11'inde değişiklik yapmayı düşünmüyor.

                    SERDAR DURSUN WESTERLO YOLCUSU
                    Fenerbahçe'de yedek kaldığı için mutsuz olan Serdar Dursun ayrılık arifesinde... Sarı-Lacivertliler'e geldiği günden beri attığı gollerle dikkat çeken tecrübeli oyuncunun ayrılık isteğini yönetime sunduğu öğrenildi. Serdar Dursun, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile görüşüyor.

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