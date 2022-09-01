Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Kartal’ın hedefi Tressoldi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak için büyük uğraş veriyor. Kartal'ın yeni hedefi ise İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Ruan Tressoldi... Siyah-Beyazlılar'ın 23 yaşındaki genç yıldız için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
2026 YILINDA SONA ERİYOR
İtalyan ekibinin Teknik Direktörü Alessio Dionisi'nin vereceği karara göre transfer netlik kazanacak. Dionisi, Tressoldi'nin takımdan ayrılmasına onay verirse Beşiktaş transferi gerçekleştirecek. Brezilyalı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Sassuolo, geçtiğimiz yıl Tressoldi için Brezilya kulübü Gremio'ya 5 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı. Genç yetenek bu sezon Sassuolo'da hiçbir maçta görev yapmadı.