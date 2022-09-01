Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Kartal’ın hedefi Tressoldi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak için büyük uğraş veriyor. Kartal'ın yeni hedefi ise İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Ruan Tressoldi... Siyah-Beyazlılar'ın 23 yaşındaki genç yıldız için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.