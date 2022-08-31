Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray'dan yerli harekat! Okan Buruk, Kaan Ayhan'ı istedi! Aslan harekete geçti

    Kadrodaki yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray’da gözler birkez daha Kaan Ayhan’a çevrildi. Yönetim hem milli futbolcu hem de Sassuolo ile yeniden pazarlık masasına oturdu.

    2. Kaan Ayhan hareketi

    Sezon başından bu yana 3 yerli kuralı nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Stoper bölgesini takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Gent formasını giyen Andreas Hanche Olsen ile anlaşma sağlamış ancak beklemeye geçmişti. Yönetimin bu kararının nedeni ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un yerli kalitesini yukarıya çekecek en az 1 hamle istemesi sonrası harekete geçen Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Kaan Ayhan için birkez daha düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre yönetim, hem milli futbolcunun menajeri hem de Sassuolo kulübü ile görüşmelere yeniden başladı. Yaklaşık 1.5 ay önce yapılan görüşmede Sassuola Galatasaray'dan 5 milyon Euro istemişti. 1. haftada oynanan Juventus maçı sonrası 3 maçta sadece 1 dakika süre alabilen Kaan Ayhan'ın Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.



    3 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
    Galatasaray'ın bu transfer için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ayrıca Sassuolo'ya bazı bonus maddeleri de teklif edileceği belirlendi. Milli futbolcunun transferinin 2-3 gün içinde netleşmesi bekleniyor.



    KAAN GERÇEK BİR JOKER
    Gerçek mevkisi stoper olan Kaan Ayhan, bu bölge dışında ön libero ve sağ bek mevkilerinde de forma giyebiliyor. Bu özellikleriyle de birçok kulüp ve teknik adamın dikkatini çekebiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDPKK ve CHP ilişkisi bir kez daha ortada!
    Haberler Spor Galatasaray'dan yerli harekat! Okan Buruk, Kaan Ayhan'ı istedi! Aslan harekete geçti
        SON DAKİKA