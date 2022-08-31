Galatasaray'dan yerli harekat! Okan Buruk, Kaan Ayhan'ı istedi! Aslan harekete geçti

Sezon başından bu yana 3 yerli kuralı nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Stoper bölgesini takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Gent formasını giyen Andreas Hanche Olsen ile anlaşma sağlamış ancak beklemeye geçmişti. Yönetimin bu kararının nedeni ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un yerli kalitesini yukarıya çekecek en az 1 hamle istemesi sonrası harekete geçen Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Kaan Ayhan için birkez daha düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre yönetim, hem milli futbolcunun menajeri hem de Sassuolo kulübü ile görüşmelere yeniden başladı. Yaklaşık 1.5 ay önce yapılan görüşmede Sassuola Galatasaray'dan 5 milyon Euro istemişti. 1. haftada oynanan Juventus maçı sonrası 3 maçta sadece 1 dakika süre alabilen Kaan Ayhan'ın Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.