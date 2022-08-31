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    Galatasaray'dan tarihe geçen performans! | Spor haberleri

    4 haftada 2 gol atabilen G.Saray 1979-80 sonrası en kötü hücum performansını sergiledi. Ancak yenilen1 gol, 1991-92 sonrası da en iyi savunma istatistiği oldu.İşte sizler için derlediğimiz 31 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Tarihe geçen performans

    Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan toplayan Galatasaray son dönemin en ilginç performanslarından birisini sergiliyor. 4 haftalık bölümde gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan Sarı-Kırmızılılar rakip ağları sadece 2 kez sarsabildi. Cimbom böylece 1979-1980 sezonundan bu yana hücumda en kötü sezon başlangıcına imzasını attı. Ancak Okan Buruk'un ekibi savunmada tam tersine çok iyi bir performans sergiliyor. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece 1 gol yerken, o gol de Giresunspor maçında Abdülkerim Bardakçı'nın bireysel hatası sonrası gelmişti. Sarı-Kırmızılılar böylece 1991-1992 sezonundan sonra ilk 4 haftalar itibariyle en iyi savunma performansını yakalamış oldu. Gösterilen bu performansta kaleci Fernando Muslera ile beraber Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un da çok büyük payı bulunuyor. Taraftarlar takımın bu savunma grafiğinin sezon boyunca sürmesini ancak hücum performansının da bir an önce artmasını istiyor.



    SEFEROVİC'E MORAL TAKVİYESİ
    Son haftalarda sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan Seferovic'e Okan Buruk ve teknik ekip sahip çıktı. Yıldız oyuncuya moral veren Okan Buruk, "Futbolda böyle şanssızlıklar var. Ama biz senin kaliteni biliyoruz" ifadelerini kullandı.



    TORREIRA'DAN İYİ HABER
    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira'nın durumu belli oldu. Trabzonspor derbisinin 2. yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı futbolcunun yapılan tetkiklerde durumunda ciddi bir şey olmadığı, ayağına kramp girdiği için oyuna devam edemediği açıklandı. Yıldız ön libero Gaziantep ile oynanacak Süper Lig maçında forma giyebilecek.



        HEM İYİ HEM KÖTÜ
        Galatasar ay'da tartışmalara neden olan oyunculardan birisi olan Sergio Oliveira ilginç istatistiklere sahip. Trabzonspor karşısında tüm takımın yaptığı kadar (4 kez - Boey, Yunus, Mertens ve Kerem 1'er kez) kilit pas veren Portekizli oyuncu 3'ü kötü kontrol 2'si de rakibe olmak üzere 5 kezle sahanın en fazla top kaybeden oyuncusu oldu.



        HEYECAN DERBI İLE BAŞLAYACAK
        2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi gerçekleştirildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver ve mücadele edecek 16 takımın temsilcileri katıldı. 28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla başlayacak sezonda ilk lig müsabakası 30 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Kupası müsabakaları ise 13-19 Şubat tarihlerinde yapılacak. Sezon, 14 Mayıs Pazar günü sona erecek. İlk hafta Anadolu Efes-Galatasaray Nef derbisine sahne olacak. Son şampiyon Fenerbahçe Beko ise Bahçeşehir'i konuk edecek.



        OMAR İÇİN KRİTİK GÜN
        GAlatasaray'da forma giyen ve kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Omar Elabdellaoui'ye Marsilya ve AEK takımlarının talip olduğu iddia edilmişti. Yunan ekibi AEK'in teklifinin yeterli bulunmadığı öğrenilirken Marsilya kulübü ile görüşmeler devam ediyor. Fransa'da transfer sezonu 1 Eylül'de sona ereceği için bugün yapılacak görüşmeler kritik öneme sahip. 2020 yılında Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılan ve bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Omar, Sarı- Kırmızılı takımla çıktığı 20 maçta 1 asist kaydetti. G.Saray Boey'in transferine ise izin vermemişti.



            MASOURAS'A HÜCUM!
            Trabzonspor geçtiğimiz dönemde de gündeme gelen Olympiakoslu yıldız Georgios Masouras için tüm şartlarını zorluyor. Karadeniz Fırtınası, Yunan kulübüne başarılı kanat oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu. Tecrübeli oyuncunun da Türkiye'ye gelmeyi çok istediği ve bu yüzden de kulübünden kolaylık istediği belirtildi. Olympiakos'un Trabzonspor'dan 6 milyon Euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Karadeniz Fırtınası, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da isteği doğrultusunda transferi sonlandırmak istiyor. Bu arada Yunan kulübü Olympiakos, Trabzonspor'un ön liberosu Siopis ile ilgileniyor. 2024 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde kulübe resmi teklif gelmesi bekleniyor.

            BİZİMKİLERDEN BİLGİ ALDI
            Trabzon forması giyen Siopis ve Bakasetas, Masouras'a şehir ve takım hakkında bilgiler verdi.



            400 BİN EURO KAZANACAK
            Trabzonspor, Naci Ünüvar transferini resmen açıkladı... Bordo-Mavililer'in Ajax'tan 1 yıllığına kiraladığı genç yıldız için Hollanda kulübüne 150 bin Euro kiralama bedeli ödenecek. 23 numaralı formayı giyecek olan Ünüvar, 7.2 milyon lira kazanacak. 19 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da başarılı olarak Milli Takım'ın geniş oyuncu havuzunda yer almak istediğini söyledi. Naci Ünüvar'ı Abdullah Avcı da çok istiyordu.



            PERES İÇİN KARAR ZAMANI
            Aşil tendonu yırtılması sonrası tedavi gören Bruno Peres, sağlık kontrolünden geçmek için Trabzon'a geldi. Formasına kavuşmayı bekleyen oyuncunun iyileşme süreci ve takımın ihtiyacı göz önüne alınarak hakkında karar verilecek.



                UMUT BOZOK BUGÜN GELİYOR
                Fırtına'da yeni transferler bir bir Trabzon'a gelmeye devam ediyor... Trabzonspor'un Lorient'ten transfer ettiği golcü futbolcu Umut Bozok'un bugün kente gelmesi bekleniyor. Bordo-Mavililer bu transfer için Fransız kulübüne 2.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Yıldız oyuncuya da bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon Euro ödenecek. Alınan bilgilere göre Fırtına, Lorient'e sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Umut'un garanti ücretinin 1.2 milyon Euro olduğu, bonuslarla bu rakamın 1.5 milyon Euro'yı çıktığı belirtildi.



                EMİRHAN ERASLAN TRABZON'A GELDİ
                Karadeniz Fırtınası'nın Basel'den transferi Emirhan Eraslan dün Trabzon'a geldi. 19 yaşındaki stoper, Bordo- Mavililer'de başarılı olmak istediğini ve bunun için çok çalışacağını sözlerine ekledi.



                TEK RAKİBİ BENZEMA
                Edinson Cavani ile anlaşan Valencia, Uruguaylı golcü Maxi Gomez'e ayrılık vizesini verirken Fenerbahçe yıldız oyuncuya kavuşmak için artık saatleri saymaya başladı. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Valencia'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceğini açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu 3+1 yıllık sözleşme imzalamak için 1-2 gün içinde İstanbul'a gelecek. 2017/18 sezonundan bu yana La Ligi'da forma giyen Maxi Gomez'in son derece ilginç ve bir o kadar da önemli bir istatistiği var. La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından en fazla kafa golü atan oyuncu olan Maxi Gomez (18), ligde kaydettiği toplam 52 golün yüzde 34.6'sını bu şekilde buldu. Maxi Gomez bu özelliğiyle Fenerbahçe'de ciddi bir açığı kapatacak gibi görünüyor.



                    BERİSHA AUGSBURG YOLCUSU
                    Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, forvet transferi için gündemine Fenerbahçe'de forma giyen Alman futbolcu Mergim Berisha'yı aldı. Alman basınında yer alan habere göre; Augsburg'un Berisha'yı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak için Sarı -Lacivertli kulüple yaklaşık 400 bin euro karşılığında el sıkıştığını ve transferle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı ifade edildi. 24 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de sadece 1 maçta forma şansı bulabildi. Golcü oyuncu geçen sezon ise Sarı-Lacivertli kulüple 31 maça çıkmış ve 7 gol, 2 asist üretmişti. Berisha kariyerinde daha önce FC Salzburg, Altach, Magdeburg ve LASK gibi takımların formalarını terletti.



                    BORDEAUX KAPACAK!
                    Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer olan ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Burak Kapacak'a Fransız temsilcisi Bordeaux talip oldu. 2021-2022 sezonun yaz transfer döneminde Fransız temsilcisi Bordeaux'un kapısından dönüp Fenerbahçe'ye imza atan Burak Kapacak için Fransız kulübünün ne kadarlık bir teklif yaptığı bilinmiyor.



                    DEMBELE BİRAZ GECİKECEK!
                    Beşiktaş, Bournemouth'ta forma giyen yıldız oyuncu Siriki Dembele ile anlaştı. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyon maddesi için Bournemouth'la görüşmelerine devam ediyordu. Beklenmedik bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Scott Parker görevinden ayrıldı. Bu gelişme üzerine transfer şimdilik rafa kalktı. Yeni teknik direktörün kararı sonrası Beşiktaş ile Bournemouth arasındaki transfer görüşmeleri devam edecek. Bournemouth eski teknik direktörü Scott Parker, "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız" demişti.



                        HALİL'İN YENİ ADRESİ BURNLEY OLDU
                        Transfer döneminde ismi sık sık 4 büyükler ile anılan Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olması beklenen milli futbolcu sürpriz bir hamle yaparak Burnley ile anlaşma sağladı. Halil Dervişoğlu'nun Championship ekibinde sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtildi. Milli futbolcu geçtiğimiz 1.5 sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçirmişti.

                        85 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR
                        Kartal'ın Kongolu yıldızı Jackson Muleka, Süper Lig kariyerinde çıktığı 17 maçta 15 gol atarak muhteşem bir performansa imza attı. Genç yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 85 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Sosyal medyada Muleka ile ilgili 'Gol makinası' yorumları yapıldı.

                        HEP FARKLI HEP HAVALI!
                        Beşiktaş yeni sezon öncesi hücum hattıyla göz kamaştırıyor. Alanyaspor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında 10 gol atan Siyah- Beyazlılar'ın yeni golcüleri sezona damga vuracakmış gibi gözüküyor. Siyah-Beyazlılar tarih boyunca çok özel golcülere sahip oldu... Bu süreçte Demba Ba, Alvaro Negredo, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Burak Yılmaz gibi isimler sahne aldı. Bu sezon ise Muleka ve Weghorst gibi yıldızlar gözlerimizin pasını siliyor. Tarih boyunca iyi santrforlar ile mücadele eden ve 40 yaş üzeri futbolseverlerin hafızalarına 'Metin-Ali-Feyyaz' üçlüsünü kazıtan Beşiktaş bu sezon da Weghorst, Muleka ve Cenk Tosun 3'lüsüyle unutulmaz bir sezon yaşatacağa benziyor.

                        MANCHESTER UNİTED ANTONY'İ AÇIKLADI
                        Manchester United, Antony'nin transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünün ardından 22 yaşındaki Sambacı ile sözleşme imzalanacağı belirtildi. Hollanda ekibi Ajax, Antony'nin bonservis bedelinin 95 milyon avro olduğunu, ekstra ödemelerle miktarın 100 milyon avroya çıkabileceğini belirtti.

                        CRİVELLİ SERVETTE'YE TRANSFER OLDU
                        Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, golcü oyuncusu Enzo Crivelli'nin İsviçre ekiplerinden Servette'ye transfer olduğunu duyurdu. Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

                        MEVLÜT ERDİNÇ FUTBOLU BIRAKTI
                        Mevlüt Erdinç, 35 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Golcü oyuncu İnstagram'dan yaptığı açıklamada, ''Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum. Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar dönmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin." dedi.

                        MALLORCA LYON'DAN KADEWARE'Yİ KİRALADI
                        LAaLiga takımlarından Mallorca Lyon'dan Zimbabveli forvet Tino Kadeware'yi satın alma opsiyonu ile kiraladı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Lyon'a kiralama ücreti olarak 400 bin euro ödeneceği belirtildi. Mallorca 26 yaşındaki forveti sezon sonunda kadrosuna katmak isterse Fransız kulübüne 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

                        BRUGGE YAREMCHUK'U KADROSUNA KATTI
                        Club Brugge Benfica'dan Ukraynalı golcü Roman Yaremchuk'u 19 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Belçika ekibi 26 yaşındaki forvetle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız golcü geçtiğimiz sezon Benfica ile 23 resmi maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Ukraynalı yıldız daha önce Genk'te de kiralık olarak forma giymişti.

                        SERDAR SAATÇI BRAGA'YA DOĞRU
                        Kartal'da yaz kampı döneminde gerçekleştirilen hazırlık maçında teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösteren genç futbolcu Serdar Saatçı, Portekiz'e gönderiliyor. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki savunma oyuncusunu Portekiz Ligi ekiplerinden Braga transfer etmek istiyor.

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