Galatasaray'dan tarihe geçen performans! | Spor haberleri





HALİL'İN YENİ ADRESİ BURNLEY OLDU

Transfer döneminde ismi sık sık 4 büyükler ile anılan Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olması beklenen milli futbolcu sürpriz bir hamle yaparak Burnley ile anlaşma sağladı. Halil Dervişoğlu'nun Championship ekibinde sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtildi. Milli futbolcu geçtiğimiz 1.5 sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçirmişti.



85 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR

Kartal'ın Kongolu yıldızı Jackson Muleka, Süper Lig kariyerinde çıktığı 17 maçta 15 gol atarak muhteşem bir performansa imza attı. Genç yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 85 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Sosyal medyada Muleka ile ilgili 'Gol makinası' yorumları yapıldı.



HEP FARKLI HEP HAVALI!

Beşiktaş yeni sezon öncesi hücum hattıyla göz kamaştırıyor. Alanyaspor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında 10 gol atan Siyah- Beyazlılar'ın yeni golcüleri sezona damga vuracakmış gibi gözüküyor. Siyah-Beyazlılar tarih boyunca çok özel golcülere sahip oldu... Bu süreçte Demba Ba, Alvaro Negredo, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Burak Yılmaz gibi isimler sahne aldı. Bu sezon ise Muleka ve Weghorst gibi yıldızlar gözlerimizin pasını siliyor. Tarih boyunca iyi santrforlar ile mücadele eden ve 40 yaş üzeri futbolseverlerin hafızalarına 'Metin-Ali-Feyyaz' üçlüsünü kazıtan Beşiktaş bu sezon da Weghorst, Muleka ve Cenk Tosun 3'lüsüyle unutulmaz bir sezon yaşatacağa benziyor.



MANCHESTER UNİTED ANTONY'İ AÇIKLADI

Manchester United, Antony'nin transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünün ardından 22 yaşındaki Sambacı ile sözleşme imzalanacağı belirtildi. Hollanda ekibi Ajax, Antony'nin bonservis bedelinin 95 milyon avro olduğunu, ekstra ödemelerle miktarın 100 milyon avroya çıkabileceğini belirtti.



CRİVELLİ SERVETTE'YE TRANSFER OLDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, golcü oyuncusu Enzo Crivelli'nin İsviçre ekiplerinden Servette'ye transfer olduğunu duyurdu. Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



MEVLÜT ERDİNÇ FUTBOLU BIRAKTI

Mevlüt Erdinç, 35 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Golcü oyuncu İnstagram'dan yaptığı açıklamada, ''Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum. Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar dönmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin." dedi.



MALLORCA LYON'DAN KADEWARE'Yİ KİRALADI

LAaLiga takımlarından Mallorca Lyon'dan Zimbabveli forvet Tino Kadeware'yi satın alma opsiyonu ile kiraladı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Lyon'a kiralama ücreti olarak 400 bin euro ödeneceği belirtildi. Mallorca 26 yaşındaki forveti sezon sonunda kadrosuna katmak isterse Fransız kulübüne 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



BRUGGE YAREMCHUK'U KADROSUNA KATTI

Club Brugge Benfica'dan Ukraynalı golcü Roman Yaremchuk'u 19 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Belçika ekibi 26 yaşındaki forvetle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız golcü geçtiğimiz sezon Benfica ile 23 resmi maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Ukraynalı yıldız daha önce Genk'te de kiralık olarak forma giymişti.



SERDAR SAATÇI BRAGA'YA DOĞRU

Kartal'da yaz kampı döneminde gerçekleştirilen hazırlık maçında teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösteren genç futbolcu Serdar Saatçı, Portekiz'e gönderiliyor. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki savunma oyuncusunu Portekiz Ligi ekiplerinden Braga transfer etmek istiyor.

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