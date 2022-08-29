Galatasaray listesine süper yıldızı aldı! İnanılmaz plan

Süper Lig'in ilk 4 haftasında hücumda çok büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası kanat bölgesini takviye etmek için düğmeye basan sarı-kırmızılılar gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı.

CONTE'NİN PLANLARINDA YOK Yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Lucas Moura için girişimlere başladı. Gelen bilgilere göre Galatasaray hem 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız hem de İngiliz kulübüyle temas sağladı. Sarı-kırmızılıların 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Moura için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.