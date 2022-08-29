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    • Spor
    • 29.08.2022 15:56
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    • 29.08.2022 15:59
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    Galatasaray listesine süper yıldızı aldı! İnanılmaz plan

    Süper Lig'in ilk 4 haftasında 7 puan toplayan ve gol yollarında etkili bir performans koyamayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Paris Saint Germain'den Mauro Icardi ile ilgilendiği iddia edilen sarı kırmızılıların gündemine flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Özkan TAKVIM GAZETESI
    Özel Haber | Cimbom listesine süper yıldızı aldı!

    Süper Lig'in ilk 4 haftasında hücumda çok büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası kanat bölgesini takviye etmek için düğmeye basan sarı-kırmızılılar gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı.

    CONTE'NİN PLANLARINDA YOK
    Yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Lucas Moura için girişimlere başladı. Gelen bilgilere göre Galatasaray hem 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız hem de İngiliz kulübüyle temas sağladı. Sarı-kırmızılıların 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Moura için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

    Bu sezon teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında yer almayan Sambacı, Premier Lig'de 2 maçta sadece 12 dakika süre alabildi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Lucas Moura her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor.

        35 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

        2018 yılında PSG'den 28.5 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olan yıldız futbolcu, İngiliz ekibinde 204 maçta 38 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.

        Özellikle 2018/19 sezonunda Premier Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Moura, kadroya katılan yeni isimlerle birlikte gözden düşmeye başlamıştı.

        35 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynayan ve rakip ağları 4 kez sarsan Lucas Moura konusunda 1 Eylül sonrası sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

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        Haberler Spor Galatasaray listesine süper yıldızı aldı! İnanılmaz plan
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