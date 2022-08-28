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    Fildişili kanat oyuncusu Siriki Dembele Beşiktaş'a çok yakın

    Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Fildişili sol kanat Siriki Dembele için kritik bir açıklama geldi. Bournemouth hocası Scott Parker, “Burada sınırlı dakikaları olacak. Ayrılması onun bir bir fırsat olabilir” dedi.

    Siriki Dembele koptu geliyor

    Beşiktaş, Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralamak için harekete geçmişti. Futbolcunun kiralanması konusunda uzlaşma sağlanırken, satın alma bedeli konusunda görüşmeler devam ediyor. Dembele'nin Siyah-Beyazlılara transferi için artık geri sayıma geçilirken, kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir açıklama Bournemouth'un menajeri Scott Parker'dan geldi. Parker, "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" ifadesini kullandı.



    İSKOÇ VATANDAŞLIĞI DA VAR...
    Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.

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