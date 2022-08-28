Fildişili kanat oyuncusu Siriki Dembele Beşiktaş'a çok yakın

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralamak için harekete geçmişti. Futbolcunun kiralanması konusunda uzlaşma sağlanırken, satın alma bedeli konusunda görüşmeler devam ediyor. Dembele'nin Siyah-Beyazlılara transferi için artık geri sayıma geçilirken, kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir açıklama Bournemouth'un menajeri Scott Parker'dan geldi. Parker, "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" ifadesini kullandı.