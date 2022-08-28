Akyazı’da dev gala! Sezonun ilk büyük maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek

Sezonun ilk büyük maçında Trabzonspor ile G.Saray kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor ile 6 puanı bulunan Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor. Karadeniz ekibinde Hamsik, Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Uğurcan sakatlıkları nedeniyle yok. Bakasetas'ın durumu maç saatinde netleşecek. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Midtsjö ve Leo Dubois derbide forma giyemeyecek.
ASLAN'I SAĞDAN VURACAK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Saray ile oynayacağı derbinin taktiğini hazırladı. Sarı-Kırmızılılar'ı yardımcılarıyla birlikte analiz eden tecrübeli teknik adam Cimbom'u zayıf karnından vurmayı planlıyor. Fırtına, derbide G.Saray'ın sol kanadına baskı uygulayacak.
CORNELIUS YORACAK
Hollandalı bek van Aanholt'un ileri çıkışları sonrası yerini kaybettiğini düşünen Avcı o bölgeyi Djaniny ile değerlendirmeyi planlıyor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun da geçmiş maçlarda bekine yardım etmediğine kanaat getiren Abdullah Avcı, ataklarını sağ kanattan organize edecek. Galatasaray savunmasında Abdülkerim Bardakçı'nın da zaman zaman pas hataları yapması Abdullah Avcı'yı harekete geçirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü maç boyunca Danimarkalı santforu Cornelius'un tecrübeli stopere baskı yapmasını ve hataya zorlamasını isteyecek.