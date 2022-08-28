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    Akyazı’da dev gala! Sezonun ilk büyük maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek

    Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig’in ilk dev maçında karşı karşıya geliyor. Akyazı’daki mücadele saat 21.45’te start alacak.Bordo-Mavililer, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak isterken, Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.

    Akyazı’da dev gala

    Sezonun ilk büyük maçında Trabzonspor ile G.Saray kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor ile 6 puanı bulunan Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde derbiyi kazanarak taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor. Karadeniz ekibinde Hamsik, Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Uğurcan sakatlıkları nedeniyle yok. Bakasetas'ın durumu maç saatinde netleşecek. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Midtsjö ve Leo Dubois derbide forma giyemeyecek.



    ASLAN'I SAĞDAN VURACAK
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Saray ile oynayacağı derbinin taktiğini hazırladı. Sarı-Kırmızılılar'ı yardımcılarıyla birlikte analiz eden tecrübeli teknik adam Cimbom'u zayıf karnından vurmayı planlıyor. Fırtına, derbide G.Saray'ın sol kanadına baskı uygulayacak.



    CORNELIUS YORACAK
    Hollandalı bek van Aanholt'un ileri çıkışları sonrası yerini kaybettiğini düşünen Avcı o bölgeyi Djaniny ile değerlendirmeyi planlıyor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun da geçmiş maçlarda bekine yardım etmediğine kanaat getiren Abdullah Avcı, ataklarını sağ kanattan organize edecek. Galatasaray savunmasında Abdülkerim Bardakçı'nın da zaman zaman pas hataları yapması Abdullah Avcı'yı harekete geçirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü maç boyunca Danimarkalı santforu Cornelius'un tecrübeli stopere baskı yapmasını ve hataya zorlamasını isteyecek.



        FIRTINA DEV MAÇA HAZIR!
        Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı zorlu maça hazır... Bordo-Mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı. Tecrübeli teknik adam, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda savunma ve hücum oyuncularına taktik veren Avcı oyuncularından galibiyet sözü aldı.



        CİMBOM SÜRPRİZ YAPACAK
        Galatasaray Trabzonspor derbisini kazanarak, sezonun ilk dev maçından 3 puanla ayrılıp yoluna devam etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının taktiğini oyuncularına ezberletti. Genç teknik adam, Trabzonspor'un savunmadan çıkarken yaptığı hataları dikkate alarak bir oyun planı belirledi. Okan hoca, ön alanda Trabzona şok presler yaptıracak. Kapılan toplarla yıldız oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Yunus Akgün gibi hızlı oyuncularla bir anda rakip kaleye inecek. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, oyuncularından 90 dakika boyunca sakin ve oyun planına sadık kalmalarını istedi.



        SKORA GÖRE PLAN
        Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile görüşme gerçekleştiren Okan hoca ikiliden Trabzonspor'un bekleri Larsen ve Eren Elmalı'nın hücuma çıktıktan sonra boşalttığı alanları değerlendirmelerini isteyecek. Sarı-Kırmızılılar'ın 90 dakika boyunca kontrollü bir oyun oynaması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, skora göre Trabzonspor risk aldığı taktirde hücum anlamında değişikliğe gidecek. Taktik anlayışı maçın gidişatını belirleyecek.



            ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
            G.Saray, Trabzonspor ile oynayacağı dev maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı- Kırmızılılar'da futbolcuların bir hayli hırslı ve mutlu oldukları gözlendi. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, antrenmanda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. G.Saray antrenman sonrası Trabzon'a hareket etti.



            G.SARAY KAYBETMEZ
            Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması onları etkileyecektir. Ama seyirci avantajı Trabzonspor'da olacak. Visca'nın olmayışı Trabzonspor için handikap. Kerem ve Yunus Akgün'ün performansı Galatasaray'ın kaderini belirleyecek. Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un orta sahayı güçlü tutacağını düşünüyorum. Galatasaray da Trabzonspor da ligde daha ritmini bulamadı. İki takım da geniş alan bulursa gollü bir maç izleriz. Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum... İki takım da yavaş oynuyor! Topun hızı çok az. Üretkenlik sıkıntıları var. Galatasaray daha yeni bir takım ama Trabzonspor'un eksiği ön tarafta etkili olamaması... Oyuncular teknik adamları cesaretlendirir. Abdullah Avcı riskli futbolu benimsemiyor. Okan hoca daha önce bu riski aldı. Gomis tercihleri ona puanlar getirdi... İyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Galatasaray için çok önemli mücadele. (EVREN TURHAN)



            FAVORİ TRABZONSPOR
            Akyazı'da haftanın en güzel maçlarından birini izleyeceğiz. Her ne kadar mevcut kadro Antalya'da farklı mağlubiyet alsa da, Şampiyonlar Ligi'nden elense de yaşanan olumsuzluk, bugün oynanacak Galatasaray maçına etki etmez çünkü bu tür karşılaşmaların havası her zaman başkadır. Trabzonspor'un en büyük avantajı kendi seyircisi önünde oynayacak olması. En büyük dezavantajı da Hamsik ve Visca'nın yokluğu. Bütün bunlara rağmen birbiriyle oynamaya alışkın oyuncuları ve bir oyun ezberi var. Galatasaray ise yeni hocasıyla birlikte yeni bir takım ve yeni bir oyun oturtmaya çalışıyor. Trabzonspor buraları geçti ve artık başka yolların yolcusu. Trabzonspor her anlamda maçın favorisi. Kazandığı anda hem hoca hem takım hem de yönetim toparlanacaktır. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki, Trabzonspor'un ihtiyacı sağduyu ve sabırdır! Bu iki temel unsuru koruyarak önüne bakmalı, hedeften sapmamalıdır. (ULAŞ ÖZDEMİR)

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            Haberler Spor Akyazı’da dev gala! Sezonun ilk büyük maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek
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