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    Fenerbahçe A.Wien karşısında gol şov yaparak adını gruplara yazdırdı

    Fenerbahçe adını gruplara yazdırdı. İsmail Yüksek, İrfan Can (2) ve Mert Hakan ile A.Wien’i farklı deviren Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri bugün belli olacak.

    Keyif kahvesi

    F.Bahçe Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında evinde Austria Wien'i 4-1 yenerek adını gruplara yazdırdı. Sarı-Lacivertliler maça hızlı başladı. 12. dakikada İsmail Yüksek'in uzaktan şutu Braunöder'e de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.



    GOLÜN ASİSTİ PERES'TEN
    44'te Rossi'nin kullandığı kornerde Peres'in aşırttığı topu İrfan Can ağlara gönderdi: 2-0... Avusturya ekibi 45'te Martins'in golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.



    BU GOLE ŞAPKA ÇIKARTILIR
    Dakikalar 71'i gösterdiğinde Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı... Rossi'nin pasıyla topla buluşan İrfan Can Kahveci müthiş bir aşırtma ile topu ağlara gönderdi: 3-1.



        UZAK KÖŞEYE MÜTHİŞ PLASE
        80'de Mert Hakan Yandaş uzak köşeye müthiş bir plase yaparak topu ağlara gönderdi: 4-1. Fenerbahçe, Avusturya ekibini devirerek adını gruplara yazdırdı.



        KANARYA'DAN 9 MAÇTA 24 GOL
        Fenerbahçe sezon başından beri oynadığı futbolla taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hücumda müthiş bir zenginliğe kavuşan Kanarya, 9 resmi maçta 24 gole ulaştı. Süper Lig'de 3 maçta 13 gole ulaşan Sarı-Lacivertliler, Avrupa'da ise 6 karşılaşmada 11 gol kaydetti.



        14 YIL SONRA BİR İLK!
        Austria Wien'i 4-1 mağlup eden F.Bahçe, Avrupa kupalarında 2007- 2008'den (CSKA Moskova ve Sevilla) bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçını 3 ve üzeri gol atarak kazandı. Kanarya, Slovacko'yu 3-0'la geçti.



            AVRUPALI İRFAN
            Süper Lig'de oynanan 3 maçta görev alamayan İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda attığı iki golle yıldızlaştı. Yıldız oyuncu, kahve sevinci ile hafızalara kazındı.



            ÜLKER STADI YİNE FULL ÇEKTİ
            Fenerbahçeli taraftarlar, Austria Wien karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamını dolduran Sarı- Lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncularını tek tek tribünlere çağırarak destek verdi. Maç içinde de taraftarlar takımlarına sürekli destek verdi.



            BENİM TEK DERDİM TARAFTARI MUTLU ETMEK
            UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanşında Austria Wien'i 4-1 gibi farklı mağlup ederek gruplara kalma başarısı gösteren Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Jesus, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arenasında yer alıyorsanız, 3 günde bir maç oynuyorsunuz demektir. 11 kişilik değil, 22-23 kişilik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsine güveniyorum." ifadelerini kullandı. Jesus şöyle devam etti: "Benim tek derdim taraftarları mutlu etmek. Ceplerinden para vererek buraya geliyorlar ve biz de onlara güzel bir gösteri sunmak istiyoruz. Tabii ki kazanmak en önemlisi. İlk hedefimizi gerçekleştirdik. Turnuvadaki en iyi takımlarla karşılaşacağız. Şimdi Avrupa'da maç maç bakarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ana hedefimiz tabi ki lig şampiyonluğu."



                HAYATIMIN EN İYİ GÜNÜ
                Fenerbahçe'nin ilk golünü yaklaşık 30 metreden çektiği şutla atan İsmail Yüksek, Sarı-Lacivertli forma altında resmi maçlardaki ilk golüne de imza attı. Genç yıldız, "Çok formdayız. İlk golüm bu akşama nasip oldu. Hayatımın en iyi günlerinden biri" dedi.



                MERT HAKAN YANDAŞ: BİZİ KİMSE YIKAMAZ
                Fenerbahçe'nin 4. golünü atan Mert Hakan Yandaş, "Birlikte kalmaya devam edelim. Tökezlediğimizde böyle coşkulu kalırsak bizi kimse yıkamaz. Geçen sezonun son 15 haftasından başlayan süreç devam ediyor" dedi.



                HAYDİ RASTGELE!
                UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15.30'da başlayacak olan kura çekiminde Fenerbahçe ve Trabzonspor da yer alacak. Fenerbahçe dün Austria Wien'i eleyerek gruplara kalma hakkını elde ederken, Trabzonspor ise Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazanmıştı. Bugünkü kura çekimine F.Bahçe 3., Trabzonspor ise 4. torbadan katılacak. Bu yüzden hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'u birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Özellikle ilk torbada yer alan Arsenal, Roma, Manchester United ve Lazio grup aşamasının en güçlü takımları olarak ön plana çıkıyor. Bunun yanında 2. torbada da Rennas, PSV, Feyenoord gibi güçlü takımlar var. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması 8 Eylül'de start alacak. Organizasyonun finali ise Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanacak.

                1. TORBA
                ROMA-M.UNITED-ARSENAL-LAZIO-BRAGA -KIZILYILDIZ-D.KIEV-OLYMPIAKOS

                2. TORBA
                FEYENOORD-RENNES-PSV-LUDOGORETS-MONACO-SOCIEDAD-KARABAĞ-MALMÖ

                3. TORBA
                FENERBAHÇE-SHERIFF-R.BETIS-MIDTJYLLAND-B.GLIMT-FERENCVAROS-U.BERLIN-FREIBURG

                4. TORBA
                OMONIA-TRABZONSPOR-NANTES-HJK-S.GRAZ-LARNACA-HEARTS-S.GILLOISE

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                Haberler Spor Fenerbahçe A.Wien karşısında gol şov yaparak adını gruplara yazdırdı
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