Fenerbahçe A.Wien karşısında gol şov yaparak adını gruplara yazdırdı





BENİM TEK DERDİM TARAFTARI MUTLU ETMEK

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanşında Austria Wien'i 4-1 gibi farklı mağlup ederek gruplara kalma başarısı gösteren Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Jesus, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arenasında yer alıyorsanız, 3 günde bir maç oynuyorsunuz demektir. 11 kişilik değil, 22-23 kişilik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsine güveniyorum." ifadelerini kullandı. Jesus şöyle devam etti: "Benim tek derdim taraftarları mutlu etmek. Ceplerinden para vererek buraya geliyorlar ve biz de onlara güzel bir gösteri sunmak istiyoruz. Tabii ki kazanmak en önemlisi. İlk hedefimizi gerçekleştirdik. Turnuvadaki en iyi takımlarla karşılaşacağız. Şimdi Avrupa'da maç maç bakarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ana hedefimiz tabi ki lig şampiyonluğu."