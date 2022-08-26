Fenerbahçe A.Wien karşısında gol şov yaparak adını gruplara yazdırdı

F.Bahçe Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında evinde Austria Wien'i 4-1 yenerek adını gruplara yazdırdı. Sarı-Lacivertliler maça hızlı başladı. 12. dakikada İsmail Yüksek'in uzaktan şutu Braunöder'e de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
GOLÜN ASİSTİ PERES'TEN
44'te Rossi'nin kullandığı kornerde Peres'in aşırttığı topu İrfan Can ağlara gönderdi: 2-0... Avusturya ekibi 45'te Martins'in golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.
BU GOLE ŞAPKA ÇIKARTILIR
Dakikalar 71'i gösterdiğinde Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı... Rossi'nin pasıyla topla buluşan İrfan Can Kahveci müthiş bir aşırtma ile topu ağlara gönderdi: 3-1.