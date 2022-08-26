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    Beşiktaş İngiltere'den transfer ettiği yıldızlarla ses getiriyor

    Siyah-Beyazlılar bu sezon, Saiss, Weghorst, Masuaku, Cenk Tosun ve Dele Ali’yi İngiltere’den transfer etti... N’Koudou , Ghezzal ve Gedson gibi yıldızlar da Premier Lig’de mücadele etti.

    Premier lig Kartal’ı!

    Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'den transfer ettiği transferlerle dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss'i renklerine bağladı. Burnley'den ise Hollandalı golcü Wout Weghorst'u alarak büyük ses getirdi. Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a gönderen Beşiktaş, West Ham United'tan sol kanat oyuncusu Arthur Masuaku'yu renklerine kattı.



    EVERTON'DAN İKİ TRANSFER
    Eski golcüsü Cenk Tosun'u Everton'dan transfer etti. Son olarak da yine aynı takımdan Dele Alli'yi kiraladı. Beşiktaş'ta bilindiği üzere daha önce Gedson, Ghezzal ve Kevin N'Koudou da Premier Lig'de forma giydi. Kara Kartal'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Ghezzal, Leicester'de forma giydi. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Kevin N'Koudou, Tottenham ve Burnley'de top koşturdu. Kara Kartal'ın Benfica'ya 6 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Portekizli yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in yolu Tottenham'dan geçti.

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