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    • Spor
    • 25.08.2022 21:51
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    • 25.08.2022 21:53
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    UEFA Şampiyonlar Ligi UCL KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI! Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi UCL grup maçları ne zaman?

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar Salı ve Çarşamba akşamı oynanan maçların ardından belli oldu. Temsilcimiz Trabzonspor, Kopenhag'a elenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırken Şampiyonlar Ligi'nde 26 yıllık aranın ardından ülkemizden tek bir takım bile organizasyonda yer alamayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu? UCL grup maçları ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    UEFA Şampiyonlar Ligi UCL KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI!

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Bu yıl İstanbul'un ev sahipliği yapacağı kura çekimi organizasyonu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 25 Ağustos Perşembe (Bugün) İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi EXXEN üzerinden saat 19:00'dan itibaren canlı olarak yayımlanacak. Bunun yanı sıra UEFA resmi internet sitesi de kura çekimini canlı olarak yayımlayacak.

    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 25 Ağustos Perşembe (Bugün) İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimi EXXEN üzerinden saat 19:00'dan itibaren canlı olarak yayımlandı. Bunun yanı sıra UEFA resmi internet sitesi de kura çekimini canlı olarak yayınlandı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI VE TAKIMLAR

    1. TORBA

    Real Madrid (İspanya)

    Eintracht Frankfurt (Almanya)

    Manchester City (İngiltere)

    Milan (İtalya)

    Bayern Münih (Almanya)

    Paris Saint Germain (Fransa)

    Porto (Portekiz)

    Ajax (Hollanda)

        A GRUBU
        Ajax
        Liverpool
        Napoli
        Rangers
        B GRUBU
        Porto
        Atletico Madrid
        Leverkusen
        Club Brugge
        C GRUBU
        Bayern Münih
        Barcelona
        Inter
        Viktoria Plzen



        D GRUBU
        Eintracht Frankfurt
        Tottenham
        Sporting
        Marsilya

        E GRUBU
        Milan
        Chelsea
        Salzburg
        Dinamo Zagreb

        F GRUBU
        Real Madrid
        RB Leipzig
        Shakhtar Donetsk
        Celtic



        G GRUBU
        Manchester City
        Sevilla
        Borussia Dortmund
        Kopenhag

        H GRUBU
        Paris Saint Germain
        Juventus
        Benfica
        Maccabi Haifa

        İLK MAÇLAR 6-7 EYLÜL'DE

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayacak. Dev organizasyonda grup aşamasındaki müsabakalar 1-2 Kasım'da oynanacak maçların ardından sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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        Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi UCL KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI! Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi UCL grup maçları ne zaman?
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