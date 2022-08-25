FB - Austria Wien maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Austria Wien MAÇ SONUCU!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Austria Wien ile karşı karşıya geliyor. Milyonlarca futbolsever maçın yayın saatini, 11'leri ve CANLI izleme yollarını merak ediyor. İşte Fenerbahçe Austria Wien CANLI MAÇ İZLE! FB - Austria Wien maçı canlı izle EXXEN bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövaş karşılaşmasında Austria Wien'i ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasını 2-0 kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, galibiyetin yanında berabere kalması veya 1 farklı mağlup olması durumunda da tur atlayan taraf ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılan taraf olacak.
Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. 3 ve üstü farklı galibiyetler durumunda ise tur atlayan taraf Austria Wien olacak.